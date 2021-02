Na sedežu stranke DeSUS prejeli pošiljko z belim prahom

Na sedežu stranke DeSUS na Kersnikovi v Ljubljani so danes prejeli pošiljko z belim prahom, o čemer so obvestili pristojne službe. Osebe, ki so bile v stiku s pošiljko, so v karanteni, na kraju dogodka pa že posredujejo policija in gasilci, so sporočili iz DeSUS. Kersnikova ulica je zaradi dogodka zaprta za promet.