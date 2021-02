GameStop je dobro znana veriga trgovin z igrami na diskih. V času hitre digitalizacije so se njene delnice močno pocenile, saj so vlagatelji njen poslovni model ocenjevali kot stvar preteklosti. K temu pa so svoje še dodali skladi tveganega kapitala, ki so z operacijami "shortanja" oz. prodaj na kratko stavili na pocenitev delnic in dodatno ustvarjali pritisk nanje.

V začetku leta se je skupina amaterskih vlagateljev odločila skladom pokazati zobe. Tako so se organizirali na spletni platformi Reddit in skupaj prek trgovalnih platform, kot je Robinhood, poskrbeli za veliko rast vrednosti delnic. V začetku leta je bila tako delnica vredna okoli 17 dolarjev, nato pa porasla do 347,5 dolarja. Samo prejšnji teden se je tečaj okrepil za 400 odstotkov.

Vendar je spektakularne rasti očitno konec. Delnice GameStopa so namreč od ponedeljka izgubile okoli 70 odstotkov vrednosti in so trenutno pri 90 dolarjih.

Po oceni vlagateljev je padec tudi posledica prodaj delnic s strani skladov, ki so v hitri rasti morali delnice tudi sami kupovati, da so pokrili del izgube iz prodaj na kratko. Sedaj so zasluženo unovčili. Po podatkih platforme Ortex, ki jih je konec prejšnjega tedna povzel Business Insider, so bili skladi v sagi z GameStopom za okoli 19 milijard dolarjev v minusu, pocenitev delnic pa jim gre na roko.

Na dogajanje vplivajo tudi regulatorji. Ameriška komisija za trg vrednostnih papirjev SEC je namreč v luči velikih nihanj omejila trgovanje z delnicami na določenih trgovalnih platformah. Nova ameriška finančna ministrica Janet Yellen je zaradi dogajanja zahtevala srečanje finančnih regulatorjev - SEC, ameriške centralne banke Federal Reserve ter komisije za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC).

"Ministrica Yellenova verjame v pomen integritete trga in je zahtevala razpravo o nedavnih nihanjih na finančnem trgu in o tem, ali so te aktivnosti v skladu z zaščito vlagateljev in poštenega in učinkovitega trga," so pojasnili na finančnem ministrstvu. Dogajanje je zbudilo zanimanje tudi v ameriškem senatu, kjer na to temo pripravljajo javna zaslišanja.

Podobne podpore vlagateljev so bile sicer ob delnicah GameStopa deležne tudi nekatere druge delnice, denimo kinematografov AMC, ter srebro. V zadnjih dneh so cene vseh padle.

Čeprav se očitno zgodba okoli GameStopa zaključuje, so mali vlagatelji opozorili na svojo novo vlogo na finančnih trgih. V času, ko je vse več ljudi doma, je namreč zanimanje za vlaganje poraslo, proti velikim skladom pa so se odločili nastopiti tako jezni mladostniki kot tudi profesionalci.

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da takšen aktivizem na dolgi rok nima prihodnosti. "Žrtve v eksperimentu z GameStopom so in bodo še Robinhoodovski vlagatelji, ki so preplavili kapitalski trg," je posvaril investitor in upravljalec skladov Bill Gross. Kupovanje neobetavnih delnic brez ustrezne izhodne strategije namreč pomeni, da bodo ti vlagatelji morali sprejeti izgube ob njihovi prodaji. To so mnogi tokrat pripravljeni sprejeti, ne gre pa pričakovati, da bi takšne akcije ponavljali v nedogled.