Srečni v težkih razmerah

»Obiskala sem številne čudovite kotičke na Zemlji in spoznala fascinantne osebe. Iskreno rečeno, vsak človek je zame fascinanten. Vendar so me bolj kot mednarodni zanimali medsebojni odnosi in osebni razvoj. Ko sem spoznala ljudi iz različnih kultur, ki so imeli najrazličnejše življenjske zgodbe, sem začela raziskovati, zakaj so nekateri veseli in srečni celo v težkih okoliščinah, drugi pa živijo v nenehnem stresu, tesnobi, nemoči ali čutijo pomanjkanje nekega pomembnega dela življenja, čeprav se njihovo življenje zdi uspešno,« pojasni sogovornica.

Ljudje jo pogosto vprašajo, kako je možno, da z dvema otrokoma in brez družine, ki bi ji pomagala, dela poln delovni čas, je trenerka, potuje, se uči, piše knjigo, ima finance za življenje, o katerem je sanjala, kuha in dela na vrtu. »Predvsem poskušam skrbeti za odnose, ki jim želim posvetiti čas in energijo. Tega ne delam zato, da bi se pohvalila, temveč, da bi pokazala, da ni bilo vedno tako in da vse zahteva precejšnjo mero spretnosti in zavesti. Vsak človek se lahko tega nauči ali odkrije v sebi,« pravi Piatkowska.