Po oceni Mednarodne fundacije za osteoporozo je bilo v Sloveniji lani 100.000 bolnic in 25.000 bolnikov z osteoporozo. To je 5,4 odstotka vseh prebivalcev v Sloveniji. Dejavniki tveganja za osteoporozo so starost, prezgodnja menopavza, izostanki menstruacije (daljši od 12 mesecev), osteoporozni zlom kolka pri starših, bela rasa, ženski spol, telesna neaktivnost, malo kalcija v prehrani (pod 0,5 g/dan), preveč alkohola (nad 14 enot/teden), kajenje, nizka telesna teža (pod 60 kg), kronične bolezni jeter, ledvic, revmatoidni artritis, preveliko delovanje ščitnice in uživanje nekaterih zdravil, kot so glukokortikoidi, antiepileptiki…

60 odstotkov bolnikov brez diagnoze »Večji zlom, še zlasti zlom kolka s sprejemom v bolnišnico, operacijo in vsemi možnimi zapleti po njej, je za starostnika hud pretres, ki ga vrže iz krhkega ravnovesja in se lahko zanj tudi usodno konča. Še pogosteje pa pomeni izgubo pokretnosti in samostojnosti, čemur sledi namestitev v domu starejših občanov. Bolniki so do padca pogosto sami skrbeli zase, po zlomu pa naenkrat postanejo odvisni od drugih. Tako oni kot njihovi najbližji so po prvem zlomu prestrašeni in se bojijo ponovnega. Zato pogosto opuščajo opravila, ki so jih do zloma opravljali sami. Prvi pokazatelj strahu pred zlomom je zanemarjanje osnovne osebne higiene in opuščanje drugih življenjskih opravil,« poudarja Elizabeta Stepanović, mag. zdravstvene nege in javne uprave iz endokrinološke ambulante Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana. V Sloveniji je brez diagnoze, torej tudi brez zdravljenja, približno 60 odstotkov bolnikov z osteoporozo, zato je izredno pomembna preventiva, poudarjajo strokovnjaki. Bolniki so redno spremljani v referenčnih ambulantah, zdravstveno osebje pa posveča več pozornosti odkrivanju bolezni pri ogroženih skupinah, meni Duša Hlade Zore, dr. med., predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, ki združuje 18 slovenskih društev z več kot 5500 članicami in člani.

Pomembno sodelovanje »Zgodnje odkrivanje bolnikov s povečanim tveganjem za nastanek osteoporoznih zlomov in ustrezno zdravljenje sta pomembni področji dela timov v ambulantah družinske medicine, v katerih izvajamo presejanje populacije na visoko tveganje za osteoporozni zlom. Vključeni so vsi odrasli (moški in ženske), starejši od 60 let. Presejanje izvajamo s pomočjo računalniškega programa FRAX. Za izvajanje presejanja smo v sodelovanju s Katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana, in Zvezo društev za osteoporozo izvedli izobraževanje za vse diplomirane medicinske sestre v ambulantah družinske medicine. Diagnozo osteoporoze zdravnik postavi na osnovi anamneze, klinične slike, vrednosti FRAX oziroma vrednosti merjenja kostne gostote na osnovi meritve DXA. Ta meritev je samoplačniška. Na napotnico jo je mogoče opraviti le v primeru, če gre za sekundarno obliko osteoporoze,« je opisala prim. Jana Govc Eržen. Dodala je: »Čakalne dobe za obravnavo na sekundarni ravni se podaljšujejo (tudi zaradi aktualnih razmer, povezanih s covid-19), zato si želimo več možnosti e-posvetov s kolegi na sekundarni in terciarni ravni.«

Bitka še traja Prim. Jana Govc Eržen za boljše zdravje kosti priporoča zdrav življenjski slog, ki vključuje uživanje prehrane, bogate s kalcijem, zadosten vnos beljakovin, redno telesno dejavnost z dovolj izpostavljanja soncu ter opustitev škodljivih razvad, predvsem tveganega in škodljivega uživanja alkoholnih pijač in kajenja. Tudi predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije Duša Hlade Zore opozarja na bitko, ki je še niso dobili: »Zveza si že desetletje prizadeva doseči brezplačno merjenje mineralne kostne gostote ljudem s povečanim tveganjem za osteoporozo in ženskam po 65. letu. Peticijo je v ta namen podpisalo 15.000 podpornikov, namera pa pri zdravstvenih oblasteh še ni uresničena.«