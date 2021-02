Irving je k zmagi prispeval 39 točk, od tega je zadel šest trojk, Durant je zbral 28 točk, Harden pa jih je dodal 23 in dosegel 50. trojni dvojček rednega dela sezone v karieri; ob 23 točkah še 14 podaj in 11 skokov.

Omenjena trojka je dosegla 29 od skupno 36 točk Brooklyna v odločilni zadnji četrtini ter skupno 90 točk, s katerimi je prekinila niz treh zaporednih zmag Clippers.

"Vedeli smo, da bodo fantje k tekmi pristopili agresivno in odločno, da imajo odlična igralca Leonarda in Georgea in so sploh res dobra ekipa. Zato smo se zavedali, da želimo nanje napraviti vtis. Mislim, da nam je uspelo. To je bila zmaga celotne ekipe in upam, da bomo takšno predstavo ponavljali vsak večer," je po zmagi dejal Irving.

Na drugi strani je bil Leonard s 33 točkami prvi strelec losangeleške ekipe, druge najboljše v ligi, George pa je končal pri 26. To je bil prvi poraz Clippers odkar sta na isti tekmi po 8. januarju skupaj igrala George in Leonard in šele drugi na zadnjih 12 tekmah.

Fred VanVleet je s strelskim rekordom kariere - dosegel je 54 točk - popeljal Toronto Raptors do visoke zmage nad Orlando Magic s 123:108. VanVleet, ki je imel pred tem osebni rekord pri 36 točkah, je v prvih treh četrtinah nanizal kar 11 trojk in obenem presegel tudi klubski rekord, ki ga je leta 2018 z 52 točkami na eni tekmi dosegel DeMar DeRozan.

"Enostavno je bil moj čas. To sezono sem doslej zgrešil veliko metov iz igre, več kot ponavadi. A danes je bil moj večer. Včasih imaš poseben 'groove' in moji soigralci so storili posebno delo in me našli s podajami," je dejal junak večera VanVleet, ki se je šalil, da mu je še posebej v veselje, da je presegel prijatelja DeRozana.

"Vsakič, ko dosežem 30 ali več točk, dobim telefonsko sporočilo DeMarja, s katerim mi govori, da sem slab, ker ne morem preseči njegovega rekorda. Danes sem imel brez dvoma njega v mislih, ko sem se bližal mejniku."

V Washingtonu je Damian Lillard končal pri 32 točkah in popeljal Portland Trail Blazers do zmage s 132:121 nad Wizards, pri katerih je blestel Bradley Beal s 37 točkami, a je imel premalo pomoči pri soigralcih.