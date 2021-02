Za lažna žarišča novega koronavirusa se ne zmeni nihče

Hitri testi so povzročili nemalo skrbi kranjskim šolnikom, saj je bilo tam v ponedeljek pozitivnih kar 146 od 1090 testiranih. Še bolj jih je zmedlo, ko so pozitivne včeraj še enkrat testirali in je bila velika večina negativnih. Je rezultatom hitrih testov mogoče zaupati? Sploh ker se to ne dogaja le v Kranju.