Medtem ko prvoligaši končujejo priprave na spomladanski del prvenstva, je skoraj ves preostali slovenski nogomet v karanteni. Tekmovanje v drugi slovenski nogometni ligi bi se moralo nadaljevati 21. februarja, a to ni več možno. Ker lahko trenirajo le nogometaši s profesionalni pogodbami, velika večina klubov sploh še ni začela skupnih treningov. V drugi slovenski ligi je 72 nogometašev s profesionalnimi pogodbami. Po 15 profesionalcev imajo Nafta, Rudar Velenje in Triglav, 14 Radomlje, 5 Drava Ptuj, 4 Krka, 2 Fužinar ter po 1 Bilje in Dekani. Izključno z amaterji igra sedem klubov: Dob, Brežice, Beltinci, Krško, Primorje, Šmartno in Brda.

»Naš načrt je, da pod streho spravimo vsa predvidena tekmovanja. Od tega, kako se bo v državi razvijala epidemiološka situacija, je odvisno, kateri scenarij bo izveden. Na sestanku s klubi druge lige smo prišli do zaključka, da klubom zagotovimo pet tednov priprav za nadaljevanje prvenstva od trenutka, ko bodo spet dovoljeni treningi,« pravijo v nogometni zvezi, ki je ustanovila delovno skupino za drugo ligo. »Pogovarjali smo se tudi o različnih možnostih prvenstva in prišli do zaključka, da bo model tekmovanja prilagojen epidemiološkim razmeram in časovnici vrnitve igralcev v proces treningov. V teh težkih razmerah moramo narediti vse, da ohranimo integriteto tekmovanja in da imajo vsi klubi čim bolj enakovredne pogoje pred nadaljevanjem,« so še zapisali na NZS. Že danes je jasno, da ne bodo mogli odigrati vseh 30 krogov. Do prekinitve so jih odigrali 12 in po naših informacijah sta na mizi dva scenarija. Po prvem bi odigrali še tri kroge do polovice prvenstva, nato bi klube razdelili v skupini za prvaka in za obstanek. Druga možnost je takojšnja delitev na dve ligi.

Ko se bo prvenstvo začelo, bodo imeli redki klubi zaradi večjega števila treningov prednost pred konkurenco. »Zagotovo igralci na treningih napredujejo v razvoju, a to še ne pomeni, da bo Nafta zmagala na vseh tekmah do konca sezone,« pravi lendavski trener Dejan Dončić , ki je svoje varovance zbral 6. januarja. Nafta je doslej odigrala štiri prijateljske tekme. Po opravljenem testiranju je odšla tudi prek meje v Avstrijo in na Madžarsko. »Imamo privilegij, da lahko treniramo in igramo tekme. Veliko število profesionalnih igralcev kaže na stabilnost kluba. Moteče je, da ne smemo trenirati vsi klubi. Sedanje zaprtje bo športu prineslo veliko izgubo, ki bo vidna šele čez čas. Ker masa otrok ne sme trenirati, izgubljamo ogromno talentiranih športnikov. Tudi v drugi ligi je kopica mladih nogometašev, ki nimajo možnosti za optimalen razvoj,« je še pristavil Dončić.

Klubi druge lige so od oktobra lani v negotovosti, saj urnik tekmovanja zaradi ukrepov države še ni potrjen. V osmini finala pokala morajo zaostale tekme odigrati še štirje drugoligaši, a skorajda ni možnosti, da bodo v začetku marca nared za tekmovanje. »Najbolj realen scenarij za vrnitev druge lige je okoli velike noči. Do začetka junija lahko odigramo več kot deset tekem in regularno zaključimo prvenstvo. Pot do prve lige bo za naš klub zahtevna in veliko bo odvisno od prestopov med klubi. Igralci v trenutnih razmerah ne podpisujejo pogodb s klubi iz druge lige, zato bi bilo smiselno podaljšati prestopni rok za drugoligaše,« dodaja Marinšek.

Med drugoligaši na polno trenirata predvsem Radomlje in Nafta, ki tudi igrata pripravljalne tekme. »To niso enakovredni pogoji za vse klube v drugi ligi, a mi profesionalcem ne moremo reči, naj ostanejo doma, če imajo dovoljenje za treniranje. Nogomet ima zaradi velikega igrišča na prostem prednost pred dvoranskimi športi in med epidemijo ga igrajo vsepovsod. V Radomljah izpolnjujemo pogoje za spoštovanje vseh ukrepov, saj je tudi nam v interesu varen nogomet brez okužb. Če bo treba, bomo za eno ekipo odprli šest garderob, da bo imel vsak igralec svojih dvajset kvadratnih metrov,« je o pereči problematiki dejal predsednik radomeljskega kluba Matjaž Marinšek .

Drugoligaši brez jasnih navodil

In kakšne razmere vladajo v večini drugoligašev, ki že skoraj štiri mesece čakajo na sprostitev ukrepov? Trener Krke Zoran Zeljković je opisal dogajanje v Novem mestu: »Vse skupaj je čudno. Najbolj me boli, da klubi nismo vsi v enakem položaju, zato dvomim, da bo na koncu prvenstvo sploh regularno. Eni lahko trenirajo in igrajo tekme, drugi tega ne smemo, nastopamo pa v isti ligi. Uradno lahko trenirajo le tisti, ki imajo pogodbo s klubom, in z njimi se dvakrat na teden dobimo v Novem mestu. Večinoma treniramo prek zooma, da so igralci vsaj v nekem pogonu tekaških treningov. Čeprav bomo imeli pet tednov za pripravo, ne bomo imeli enakega izhodišča. Eni bodo imeli 100 treningov in pet močnih tekem, drugi pa 50, a ne bomo jokali. Upam, da bomo lahko čim prej začeli skupne treninge.«

Novomeščani so na drugem mestu s tremi točkami zaostanka za vodilnimi Radomljami in kljub temu, da imajo zelo mlado ekipo, ne skrivajo ambicij po napredovanju v prvo ligo. Infrastruktura se izboljšuje, saj so postavili žaromete, občina je obljubila postavitev tribune s streho. »Ker so fantje zelo ambiciozni in želijo preskočiti na višjo raven, veliko trenirajo tudi sami. Verjamem, da bomo iz trenutne situacije prišli še močnejši in bomo dobro pripravljeni,« je dodal Zeljković.

Dob je vzorčni primer kluba, kako je možno tudi brez profesionalcev uspešno tekmovati v drugi ligi (trenutno na tretjem mestu) in slediti poslanstvu, da je tekmovanje poligon za kaljenje in uveljavljanje mladih nogometašev. Dob je lani na račun tega, da so mladi igralci v drugi ligi odigrali 14.000 minut, prejel iz blagajne NZS 25.000 evrov nagrade. Tesno sodelujejo z Domžalami, od koder je prišel tudi trener Jernej Javornik in nekaj igralcev. »Štirje igralci, ki so prišli na posojo iz Domžal, trenirajo s prvoligaškim moštvom. Vse drugo je zaprto, treningi potekajo na daljavo, kar je katastrofa glede na to, da imamo zelo mlado moštvo. Če mladim vzameš nogomet, je tako, kot bi otroku vzel dudo. Ker ni nobenih jasnih navodil, smo malo zbegani, saj profesionalci lahko trenirajo. Mi ne nastopamo, ampak tekmujemo,« je izpostavil predsednik Rolteka Dob Bojan Gasior, ki je ponosen, da ima v klubu le mlade igralce in nobenega tujca, v nasprotju s Krškim, ki je imel jeseni med 27 nogometaši kar 23 tujcev.