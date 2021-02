»Brez evforije in z nogami trdno na tleh.« Besede, ki jih trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac poudarja po vsakem uspehu. Njegovo moštvo je trenutno v odličnem obdobju, ko mu gre vse kot po maslu. To se odraža tudi na rezultatih, saj so Ljubljančani v nizu petih zaporednih zmag. Golemac ne skriva zadovoljstva, a hkrati ne želi, da bi se igralci sprostili. »Kakovost moštva se odraža v kontinuiteti,« je ponovil že večkrat in s tem dal vedeti, da v letošnji sezoni niso naredili še ničesar. Jasno, ambicije trenerja Olimpije segajo visoko, kot tudi kluba. Denimo do četrtfinala evropskega pokala, pa čeprav je bil uradni cilj v drugokakovostnem evropskem tekmovanju preboj v drugi del. Zmaji so z dvema zmagama in porazom na dobri poti, da se prebijejo med osem najboljših moštev, z zmago na današnji tekmi četrtega kroga v gosteh proti Bourgu pa bi si možnosti še izboljšali. Še dodatno, če bi Virtus še v drugo ugnal Budućnost.

»Z enim očesom bomo gledali tudi dogajanje v Podgorici, a se hkrati zavedamo, da sta ne glede na razpleta nato še dva kroga, torej bo možno še vse. Z mislimi poskušamo ostati v sedanjosti, torej se osredotočati le na naslednji trening in tekmo. Bomo pa jasno naredili vse, kar je v naši moči, da pridemo med prvih osem,« pravi Jurica Golemac, ki opozarja, da naporen ritem počasi pušča posledice na igralcih. V tem pogledu se veseli prihajajočega premora. Ker pokalnega tekmovanja v predvidenem terminu letos ne bo, bi bili Ljubljančani naslednji teden prosti, a so se s Krko za četrtek ob 17.30 dogovorili za igranje prestavljene tekme 14. kroga lige ABA. Nato pa je na vrsti reprezentančni premor. Čeprav si tekme sledijo druga za drugo, so igralci vsaj ujeli pravi ritem, ki jim ga je v letošnji sezoni že nekajkrat zmotil koronavirus. »Igralci imajo radi, da si tekme sledijo v določenem ritmu. Saj tudi prestavljene tekme ne bi bile problem, če ne bi za to po navadi izvedeli dan pred tekmo ali celo na dan tekme. Čas smo porabljali za pripravo na nasprotnika, proti kateremu nato nismo igrali. Če bi to vedeli, bi delali pri individualnih stvareh in taktiki, tako pa smo na neki način izgubljali čas,« pove Golemac.

Čeprav Bourg v igri za četrtfinale ohranja le še teorija, je jasno, da se vnaprej ne bodo predali. Dodatna oteževalna okoliščina za Ljubljančane je, da so na tekmo odpotovali šele v današnjih jutranjih urah s čarterskim letom in v tamkajšnji dvorani ne bodo opravili nobenega treninga. Bourg je med koncem tedna v francoskem prvenstvu ugnal Orleans, tekmo pa je izpustil prvi strelec moštva trenerja Save Vučevića Danilo Andjušić, a Golemac pričakuje, da bo danes nared za igro. »Po tekmi s Partizanom smo imeli čas za nekaj dobrih treningov, tako da bomo pripravljeni. Če se želimo vrniti v Ljubljano z zmago, je jasno, da bomo morali odigrati precej boljšo obrambo kot pred tednom dni. Do nas ni prišla informacija, da bi bil Andjušić poškodovan, zato bo verjetno zaigral. A tudi če ne bo, je Bourg še vedno nevaren. Pogledali smo tekmo proti Orleansu in videli, da igrajo brez njega precej drugače in da v ospredje stopijo drugi igralci. V vsakem primeru bomo pripravljeni,« je odločen Golemac.