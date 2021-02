Špansko in svetovno nogometno javnost je januarja šokirala novica, da eden največjih in najuspešnejših nogometnih klubov na svetu Barcelona upnikom dolguje skoraj 1,2 milijarde evrov. »Ko sem to prebral, sem se skoraj zadušil,« je astronomski minus Kataloncev slikovito komentiral generalni direktor Bayerna iz Münchna Karl-Heinz Rummenigge. Če se je Nemec tako kot večina spraševal, kako je mogoče, da klub zabrede v tako velike finančne težave, mu je nalogo pri iskanju odgovora olajšalo razkritje španskega El Munda. Dnevnik je ta teden objavil podrobnosti štiriletnega dogovora prvega zvezdnika 26-kratnih španskih prvakov Lionela Messija, ob katerem je marsikomu zastal dih. Ta namreč močno presega številke, ki so doslej krožile v javnosti, in Argentincu do izteka 30. junija letos zagotavlja bruto zaslužek v višini 555.237.619 evrov oziroma 138 milijonov evrov na sezono.

Pogodbo – z naskokom najvišjo v zgodovini športa – so pri časopisu El Mundo zaradi nedoumljivih zneskov prekrstili v faraonsko, obenem pa jo tudi podrobneje razčlenili. Sestavljena je na 30 straneh in vključuje številne klavzule. Poleg standardnih za uspešnost ob osvojitvi ekipnih in individualnih lovorik so tudi nekatere bolj absurdne. Za precejšnje razburjenje med navijači je tako poskrbela klavzula za zvestobo, na račun katere bo Messi julija 2022 tudi v primeru odhoda iz kluba prejel dodatnih 39 milijonov evrov, poleg te pa tudi tista, ki ob morebitni odcepitve Katalonije od Španije 33-letniku dovoljuje, da Camp Nou zapusti brez odškodnine.

»Leo si takšno plačo zasluži« Ker je dogovor veljal za strogo tajnost, Messi že razmišlja o vložitvi tožbe proti časopisu, v bran igralcu so stopili tudi pri Barceloni. Prepričani so, da želi nekdo očrniti njegovo ime in razdreti odnos s klubom, v katerem je postal najboljši nogometaš na svetu. V španskih medijih so medtem že zakrožile govorice, da naj bi za razkritjem stal kar nekdanji predsednik Josep Maria Bartomeu, najbolj odgovoren tako za sporazum z zvezdnikom kot tudi za katastrofalni finančni položaj Kataloncev. »Ni težko o tem poročati po televiziji in obtoževati ljudi, a to ni šala. Vse skupaj se lahko konča na sodišču,« je zagrozil Josep Maria Bartomeu in posvaril, da je razkrivanje profesionalnih pogodb nezakonito. »Gre za zelo resno zadevo. Poleg tega pa si Leo takšno plačo zasluži. Tako s profesionalnega kot komercialnega vidika. Če ne bi bilo pandemije, bi Barcelona te zneske zlahka pokrila,« je še zatrdil Bartomeu. Na stran nogometaša so stopili tudi njegov trener Ronald Koeman, oba glavna favorita za zmago na klubskih predsedniških volitvah prihodnji mesec Joan Laporta in Victor Font ter prvi mož španskega državnega prvenstva Javier Tabas. Vsi poudarjajo, da za nezavidljive finance v klubu ni kriv nogometaš, ki se sicer vsako jutro zbudi bogatejši za 210.297 evrov. »Ne razumem, zakaj ljudje trdijo, da je Messi eden od glavnih razlogov za nastale težave v Barceloni. Pozabite na pogodbo in vse traparije. Ceniti moramo, kar je Messi storil za Barcelono. Imel je ključno vlogo, da je klub postal tako velik,« je bil oster Ronald Koeman.