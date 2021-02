Najboljša slovenska veleslalomistka Meta Hrovat je ob pravem času našla najboljšo pripravljenost v sezoni – pred začetkom vrhunca sezone, svetovnega prvenstva v Cortini d'Ampezzo. Na zadnjih treh preizkušnjah sezone se je vselej uvrstila med najboljšo deseterico – na prvem veleslalomu v Kranjski Gori je bila deveta, na drugem tretja, na generalki pred SP v San Vigiliu pa peta. Uspehi, ki kažejo, da je Kranjskogorčanka največji up Slovenije v boju za uvrstitev na zmagovalni oder v ženski konkurenci.

»Na zadnjih tekmah smučam tako, kot si želim. Končno sem po slabšem startu našla dobre občutke, ki me navdajajo z optimizmom. Občutek, ko premaguješ najboljše veleslalomistke sveta, je krasen. Še lepše je, ko jih pogledaš v oči in jim sporočiš, da si pripravljen na boj. Vse to vpliva na samozavest in ta je trenutno pri meni zelo dobra. Svetovno prvenstvo prihaja ob pravem času,« sporoča Meta Hrovat, ki se v zadnjem času posveča tudi superveleslalomu. Disciplini, v kateri bo nastopila prvi in drugi dan prvenstva, 8. in 9. februarja, prvič v alpski kombinaciji, drugič v klasični preizkušnji.

Meta Hrovat: Za kolajne bo še čas Gorenjka, ki bo čez slab mesec dopolnila 23 let, pravi, da njen čas še prihaja. »Verjamem, da bom morda že čez dve leti, upam pa, da gotovo čez štiri, odpotovala na svetovno prvenstvo in napovedala, v katerih disciplinah lahko naskakujem kolajno. Trenutno še nisem v takšnem položaju. Seveda se lahko vse 'poklopi' in posežem visoko tako v veleslalomu kot paralelnem veleslalomu. Gotovo pa potujem na največje tekmovanje najbolj samozavestna doslej. Pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu in svetovnem prvenstvu v Areju je bilo drugače,« je ambiciozna Meta Hrovat. Njen trener Matija Grašič pravi, da Meta Hrovat rada trenira superveleslalom, saj uživa v hitrih zavojih, ki ji dajejo tudi dobro veleslalomsko osnovo. »Med sezono smo superveleslalom trenirali manj izključno zaradi okoliščin. Ker se je Meta poškodovala, smo se po krajšem premoru odločili, da se raje posvetimo dobremu treningu tehničnih disciplin,« razlaga Grašič.

Neizpolnjene ekipne sanje Ane Bucik na velikih tekmovanjih Medtem ko Tina Robnik v tej sezoni ne najde pravih občutkov, je boljše volje pred Cortino d'Ampezzo Ana Bucik. »Tako v slalomu kot veleslalomu dosegam konstantne rezultate. Želim pa si, da bi bili dosežki še malo višji. Prav zadnji nastop v San Vigiliu je potrdil, da sem v dobri formi. Na svetovnem prvenstvu bom imela največje ambicije v slalomu. Kot veste, mi veliko pomenijo tudi ekipne tekme, saj sem doslej na velikih tekmovanjih nastopila prav na vseh. Želim si, da bi se enkrat zbrali vsi najboljši ter osvojili ekipno kolajno,« si nadeja Ana Bucik. Želje Ane Bucik je v realnost pretvoril njen trener Sergej Poljšak. »Nikogar ni v slovenski reprezentanci, ki si ne bi želel ekipnega uspeha. Precej lažje bi se bilo pripravljati na ekipno tekmo, če bi imeli po njej dan počitka. Tako pa ji sledi veleslalomska preizkušnja in povsem normalno je, da ji dajo specialisti prednost pred ekipno tekmo. Zato imajo na ekipnih tekmah prednost velike reprezentance, ki se jim odsotnost najboljših posameznikov pozna precej manj kot manjšim reprezentancam,« razlaga Poljšak. O ciljih celotne slovenske ženske reprezentance tehničnih disciplin na svetovnem prvenstvu pa dodaja: »Realno je v igri za kolajno le Meta Hrovat. To ne pomeni, da se ne bomo borili, skušali pokazati najboljših tekem v sezoni ter se vsaj čim bolj približati vrhu.« Slovensko reprezentanco v tehničnih disciplinah bosta v Italiji zastopali še Andreja Slokar in Neja Dvornik. Primorka in Korošica sta predstavili svoje ambiciozne načrte v prihodnosti. Neja Dvornik se trenutno bolje počuti na veleslalomskih smučeh, Andreja Slokar pa na slalomskih. »Vse, kar se mi dogaja v tej sezoni, je super. Moji rezultatski cilji so visoki. Letošnje svetovno prvenstvo jemljem kot izkušnjo, v prihodnosti pa si želim napovedati tudi kakšno kolajno. Kdaj? Upam, da čim prej,« je odločna 23-letna Ajdovka Andreja Slokar. Dodaja, da se odlično počuti tudi na paralelnih tekmah, saj uživa v dvobojevanju.