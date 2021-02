Sin Aleksandre Pivec polnoleten

Široki nasmehi se te dni širijo tudi v družini Pivec, v kateri je sin nekdanje ministrice in predsednice DeSUS Aleksandre Pivec postal polnoleten. Kot je zapisala Pivčeva, neusahljiv vir motivacije in izrekov, ki ne pomenijo nič, so sinu že z imenom dali popotnico, »da bo na vseh tvojih poteh vse v znamenju NAJ«. Naju je še napisala, da so skrbeli za to, da so krila lahko rasla in se razpenjala, zdaj pa so že dovolj velika in razpeta, da »lahko vanje ujameš veter in na njih letiš«. Naju, ki je očitno napol sin, napol ptica, želimo vse najboljše, predvidevamo pa, da se v nekdanjo stranko svoje mame, kljub polnoletnosti, še nekaj časa ne bo včlanil.