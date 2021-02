Hojsov seznam kot največja reklama

Republiška ljudska milica išče nove sodelavce. V času informativnih dni še posebej vabijo k vpisu na višjo šolo za miličnike. Na kranjskem tajništvu za notranje zadeve so celo posneli zanimive videoposnetke o vsakdanu njihovih miličnic in miličnikov in jih objavili na družbenih omrežjih.