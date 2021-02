Včeraj se je nadaljevalo sojenje Mehmedu Mahmutoviću zaradi petih brutalnih ropov prostitutk sredi leta 2019 v Ljubljani, dve naj bi na zelo poniževalen način tudi spolno zlorabil. A namesto da bi se začelo razpletati in počasi šlo proti koncu, se je še bolj zapletlo. Prvič, ker se še vedno ne ve, ali ima Mahmutović razmik med zgornjimi zobmi. Drugič, ker sta on in zagovornik Mitja Bartenjev prišla na dan s predlogom za izločitev senata s predsednico Polono Herman na čelu. In tretjič, ker je obtoženi predlagal odvetnikovo razrešitev. In ta se je strinjal.

Pisali smo že, da je na hrup ob enem od ropov prostitutk postala pozorna soseda iz bloka. Na hodniku je opazila moškega, ki ga je kasneje opisala kot podobnega Mahmutoviću. Zapomnila si je tudi, da je imel moški razmik med zobmi. Zato je sodnica Hermanova na prejšnji obravnavi želela, da bi ji obtoženi pokazal zobe. Ker se je odločno uprl, je senat odločil, naj mu zobe fotografirajo na policiji. Sodnica je včeraj prebrala njihov dopis, da so to poskušali, a se obtoženi »ni hotel odzvati oziroma sodelovati«. Razložila je tudi, da je preverjala na zavodu za zdravstveno zavarovanje, a dobila odgovor, da bosanski državljan v Sloveniji nima izbranega zobozdravnika. Ker je Mahmutović v priporu, dobršen del svoje preteklosti pa je prebil v naših zaporih, se je zanimala tudi tam. A spet naletela na slepo ulico. V zaporih je bil sicer na zobozdravniških pregledih, na Dobu so mu predlagali tudi rentgensko slikanje, vendar ga je odklonil. Zato se je včeraj senat na predlog tožilke Tamare Gregorčič odločil za telesni pregled po zakonu, ki tega omogoča brez obtoženčeve privolitve. Bartenjev je ostro ugovarjal, češ da moški s stopnišča ni nujno tudi ropar. In četudi bi imel obtoženi razmik med zobmi, to še ni dokaz, da je storilec. Kvečjemu bi lahko šlo za indic.

O izločitvi senata in razrešitvi odvetnika

Po drugi strani pa sodnica zavrača izvedbo ključnih dokazov, se je obregnil zagovornik. Opozoril je na neuslišan predlog obrambe za zaslišanje kriminalistov, ki so odvzeli obtoženčeve biološke sledi za analizo DNK. Rad bi namreč preveril, ali so jih odvzeli tako, kot je treba. »Obrambi je odvzeta možnost izvajanja ključnih dokazov v obdolženčevo korist, zato močno dvomi o sodničini nepristranskosti,« je izjavil Bartenjev in predlagal njeno izločitev iz postopka. Obtoženi pa nato še izločitev celotnega senata. »Ne zanima vas resnica, v vašem interesu je le, da se me obsodi,« je med drugim dejal. Oba sta pričakovala, da bo o tem odločil predsednik sodišča, je pa to storil kar senat sam. Predloga je zavrgel. Sodnica je razložila, da morajo biti osebe, ki so predlagane za izločitev, navedene poimensko. In tudi, da gre za neutemeljena predloga z namenom zavlačevanja postopka ali spodkopavanja avtoritete sodišča.

In ko je že kazalo, da je s predlogi konec, se je ponovno oglasil Mahmutović. Izjavil je, da zagovornika (dodelila mu ga je država) »razrešuje svoje dolžnosti«. Bartenjev, sicer že drugi odvetnik, ki ga zastopa na sojenju, je pojasnil, da mu je obtoženi že večkrat dejal, da ga ne zastopa dobro oziroma mu škodi. Da je med njima komunikacija otežena in porušeno zaupanje, zato razrešitev predlaga tudi sam. Senat je po posvetu sporočil, da za to ni upravičenega razloga, saj dela dobro. O obtoženčevem predlogu pa bo odločil predsednik sodišča. S tem je bil Mahmutović zadovoljen, da ne bo predsednik odločal tudi o predlogu za izločitev senata, pa se ni mogel sprijazniti. Ko se je obravnava že končala, je navrgel Hermanovi, da se zaradi tega lahko zgodi kak incident in da bo za to odgovorna ona. »Mi grozite?« ga je vprašala. Konkretno ni odgovoril, samo ponovil je prejšnjo izjavo.