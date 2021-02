V mojih časih so med gosti prevladovali naši prijatelji z juga, temu je bil prirejen tudi repertoar. Nekateri so gor nosili plače. Sprva mi je bilo kar hudo vzeti rdečega konja, kar so bili znani bankovci iz tistega časa, kolikor je stala želja. Potem sem se navadil. Od tega smo nenazadnje živeli, na licu mesta smo bili sposobni odigrati skladbo, ki je nihče izmed nas ni še nikdar slišal. Zgolj na podlagi tega, kar nam je zapel gost, ki si jo je zaželel. Konec koncev je bilo bolj važno, da si povedal, kdo je naročil komad.

To ne, igrali smo zabavne komade oziroma za nas je bil narodnjak že Zelene oči, je pa Šaulić ob neki priložnosti preživel noč v baru, ko smo igrali, in spomnim se, da mu je bilo všeč.

Cockerja sem prvič začel izvajati še kot član tria Gu-gu, s katerim sem igral po Švici, kjer smo igrali pretežno za zimske centre, kot tudi druge vrste zabave, na primer poroke.

Veliko bolj mirno. Oni imajo na porokah vedno voditelja oziroma povezovalca, ki vse to vodi, glasba pa sploh ni nujna ves čas. Spomnim se poroke, na kateri smo si muzikantje v zaodrju ogledali dve nogometni tekmi in en boksarski dvoboj. Toliko prostega časa smo imeli.

Poroke ločujem na moderne in, s spoštovanjem do kmetov, kmečke. Na porokah sta vedno dve struji, ženinova in nevestina, in igral sem tudi že, ko so se stepli.

Velikokrat. Na slovenskih porokah moraš izrazito paziti, da nista dva južnjaška komada zaporedoma, ker nemudoma prileti pritožba. Če so same slovenske, se spet najde kdo, ki bi kaj drugega, sem pa igral tudi na sodobni slovenski poroki, kjer sta mi ženin in nevesta slovenske sploh prepovedala. Če igraš rock'n'roll, pride gospodična, ki bi kaj bolj živega, pri čemer ima v mislih verjetno Đurđevdan. Paziti moraš na hitre in počasne pesmi, na različne ritme. Sodoben problem je, da danes večina ljudi ne zna več plesati in je zelo težko igrati.

Da, pri Slovencih je praviloma tako, da ti rečejo, da je bilo super, ampak… Ta ampak je vedno zraven.

Imeli smo pogodbo za Val Thorens. Čakali smo v Baslu, kjer sem vadil harmoniko, ker naj bi šli tja kot narodno-zabavni ansambel, vendar sem med klaviaturskimi podlagami naletel na You Can Leave Your Hat On, ki mi je bila sila všeč. No, ko smo prišli v Val Thorens, je šef lokala že imel narodno-zabavni ansambel, ki pa mu ni privabljal gostov, zato je čez noč spremenil strategijo v pop rock in prvič sem izvedel Cockerja. Od tedaj me v Val Thorensu Francozi kličejo monsieur Cocker.

Res je. Sam sem bil na smučišču cel dan in praviloma tik pred zdajci prišel na oder. Seveda preoblečen. Vendar nisem ponočeval po tretji uri, ko smo končevali, ampak sem hodil spat.

Pri čemer on pri teh gibih sploh ni bil v taktu oziroma ritmu, sploh prej, ko je pel še pri Mad Dogs in so bila posredi tudi mamila. Verjetno sem za prve Talente, na katerih sem tudi sodeloval, nekaj malega naštudiral njegov nastop, takrat se me je pa tudi v Sloveniji oprijela povezava z njim.

Da, za podobnih par preostalih laskov na vrhu glave gre. O globljih povezavah nisem razmišljal, sem pa o tem, da bi se zredil.

Odvisno. Val Thorens, kjer sem največ igral, je precej rockerski, tam sem izvajal Eltona Johna, Status Quo, tudi Julia Iglesiasa, Erosa Ramazzotija in še kaj. Tam je mednarodna zasedba smučarjev, še največ je Skandinavcev, a tudi naših. Igral sem tako Mateji Svet kot Bojanu Križaju, ki je, čeprav je veljal za zadržanega, plesal po mizah, kar je bil v tistem lokalu sicer standard. Eno je igranje v lokalu, drugo je pa »apres ski«, se pravi zabavanje takoj po koncu smučarskega dne. Deset let sem igral tudi na biatlonskem svetovnem pokalu na Pokljuki, tudi na smučišču Cerkno. Apres ski mora biti nujno vesel, kar »one man band« težko zmore oziroma je skoraj nujen cel bend, pri čemer se mi tudi sodobni narodno-zabavni trio ansambli zdijo prešibki. Udaren je zgolj kvintet, s trobento in klarinetom, kot trombonom. Po drugi strani se pa spomnim situacij, ko sem sam zabaval osemsto ljudi.

Verjetno v Cerknem, kjer sem čez vikend igral na smučišču od desetih dopoldne do konca smučarskega dne. Od sape nisem videl na klaviaturski displej, kable je bilo pa sila težko zviti.

Prvič smo bili cenejši kot domačini, čeprav smo za svoje razmere zaslužili dobro, obenem pa smo v primerjavi s Hrvati znali narodno-zabavno glasbo. A okoli leta 2000 so postali konkurenca Bolgari in Čehi, ki so bili še cenejši.

Oh, hotel Zone v Baslu je razvpita stavba med glasbeniki. Prostitutke, klošarji na socialni pomoči in mi.