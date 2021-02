Vsebina projekta Turizmu pomaga lastna glava (TPLG) je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanje možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki spodbudi podjetništvo in trženje naravnih danosti. Na festivalu, ki poteka 35. leto (zelo se je razmahnil že, ko je bil predsednik TZS dr. Marjan Rožič), sodeluje tudi po 1500 učencev.

Moj kraj, moj chef »Na TZS si skupaj z mentorji sodelujočih šol prizadevamo, da bi nadaljevali svoje tradicionalne projekte, kot je TPLG, s pomočjo katerega že najmlajše uvajamo v turizem,« pravi Pavle Hevka, predsednik TZS. Delovni naslov festivala je vsako leto na drugo temo, do zdaj so bili med drugim Turistični spominek mojega kraja, Zeleni turizem, Kultura in turizem, Festival naj bo… Učenci pod vodstvom mentorjev izdelajo nalogo, vezano na osnovno temo, s katero sodelujejo pri turistični tržnici na festivalu. »Naslov letošnje teme je Moj kraj, moj chef; pri izbiri smo imeli v mislih predvsem dejstvo, da je Slovenija v letošnjem letu evropska gastronomska regija. S tem naslovom želimo učence, udeležence festivala, ki že poteka, spodbuditi, da se osredotočijo na značilno jed, pijačo in zeliščarsko tradicijo domačega kraja, jo morda posodobijo ali kako drugače prilagodijo svojim željam ter ponudijo kot tradicionalni obrok, lahko tudi kot kulinarični ali gastronomski spominek svojega kraja,« pravi Pavle Hevka.