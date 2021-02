Omenjeni obramboslovec se spozna na vse, verjetno po »obrambnem« načelu, da pač »svojega ne damo«, kaj pa imaš za svoje, ni nikomur nič mar. Omenjena politologinja pa jasno dokazuje, da veda o politiki ni veda o nobenem konkretnem področju, saj se na svoj resor razume kot zajec na boben. (Podobno velja za še enega politologa v vladi, za tistega, ki mu množično umirajo stanovalci domov za ostarele. O sposobnostih še tretjega politologa, ki ima v vladi na skrbi vojsko, tudi ni slišati pohval. Ker obstajajo tudi resni predstavniki te stroke, je jagodni izbor politologov očitno daleč stran od vlade.)

Prej omenjeni obramboslovec je poleg nasilnega uvajanja druge republike odgovoren tudi za neuspeh v obvladovanju pandemije. Poglejmo samo število smrti: Nemčija šteje prebivalcev za 41 Slovenij in ima 52.000 smrti ob covidu-19. Deljeno z 41 to znese malo manj kot 1300. Pri nas pa je smrti več kot 3000! Obramboslovec trdi, da smo za to krivi državljani, on pa, da nam bo že pokazal. Vsake toliko časa nam naslika neko srečno obdobje na obzorju, a žal za obzorje slej ko prej velja definicija: to je imaginarna linija, na kateri se navidezno stikata nebo in zemlja in ki se tem bolj oddaljuje, čim bolj se ji približujemo.

Facit: naj bo ta vlada čim prej samo slab spomin! Nove škode nam ne bo več delala, ko bo na smetišču zgodovine.

Dr. Božidar Debenjak, zaslužni profesor UL, Ljubljana