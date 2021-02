Za objavljanje vadbenih in prehranskih nasvetov je, sploh med mladimi, zelo priljubljen instagram. Medtem ko nekateri osebni trenerji na tej platformi predvsem oglašujejo svoje plačljive vsebine, je v času drugega vala epidemije najbolj v porastu trend objav brezplačne pomoči pri vadbi z malo ali brez pripomočkov z nasveti mlajših, največkrat študentov in študentk s športom povezanih fakultetnih smeri.

Drugačna pot, podobni rezultati

»Moje izobraževanje je usmerjeno v področje športa in športne vadbe, v obdobju karantene pa sem imela nekaj več časa, zato sem se odločila, da ga izkoristim za ustvarjanje vsebine, ki bo zanimiva, poučna in koristna za moje sledilce,« prvotni razlog za začetek takšnih objav v septembru 2020 pojasni Ema Podobnik, 21-letna študentka drugega letnika športne vzgoje Fakultete za šport v Ljubljani. Da je imel čas pri tem veliko vlogo, se strinja tudi druga sogovornica Živa Debeljak. »Pridobljeno znanje v času študija želim deliti med ostale in s tem spodbuditi gibanje ter zdravo življenje med ljudmi. Sem pa šele med koronskim časom imela dovolj časa in zbrala zadosti poguma za objavljanje teh vsebin,« pravi 21-letna študentka tretjega letnika aplikativne kineziologije na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli. Obe s svojimi objavami ciljata predvsem na mlajša dekleta, stara nekje do 25 let, ki gibanja ne vključujejo pogosto v svoj vsakdan, ter jih želita motivirati in jim pokazati začetek športne poti s ključnimi informacijami.

Vendar sta obe sogovornici na poti do sledilcev izbrali drugačen pristop. Medtem ko Debeljakova svoje vsebine (ki poleg nasvetov za vadbo vključujejo tudi nasvete za zdravo prehrano) deli na svojem osebnem profilu, saj se je zdi, da že tako preveč časa preživi na družbenih omrežjih in ni želela količine tega časa še povečati, je Podobnikova v ta namen ustvarila drugi, športni profil. »Svoj prvotni profil sem želela ohraniti za objavljanje bolj osebnih in spontanih objav. Zavedam se, da bo trajalo nekaj več časa, da mi na drugem profilu začne slediti večje število ljudi, a si želim, da je to rezultat mojega dela in energije.« Čeprav po drugi poti, sta trenutno obe zadovoljni z rezultati in odzivi. Podobnikova pravi, da je pozitivnih veliko reakcij že na objavljene zgodbe (storyje), želela bi si še več odziva iz ciljne skupine v smislu vprašanj, saj bi jim na tak način še lažje pomagala. Debeljakovo pa so reakcije presenetile: »Odzivi so super! Dobila sem ogromno sporočil od ljudi, s katerimi že dolgo nisem bila v stiku. Ta podpora mi daje še več volje, da s tem nadaljujem.«