»Novo šolo bo Kranj dobil predvidoma v začetku prihodnjega šolskega leta. Podružnična šola Center, ki zdaj sodi k Osnovni šoli Simona Jenka, bo postala samostojna in pod njenim okriljem bo delovala tudi podružnična šola na Primskovem,« pojasnjuje kranjski župan Matjaž Rakovec.

Sprememba bo bolj kot ne zgolj formalnost

Kranjska Jenkova šola je druga največja osnovna šola v Sloveniji, opozarjajo na občini. Ima skoraj 1300 učencev. Ravnatelj Rudolf Planinšek pravi, da je njeno vodenje zelo zahtevna naloga. »V teh razmerah je skorajda neobvladljivo. Težko je imeti stalne kakovostne odnose s 180 zaposlenimi,« priznava in dodaja, da absolutno podpira idejo o šoli v centru kot samostojni šoli. Priznava, da so bili zaposleni do predloga sprva nekoliko zadržani, nekateri so mu celo nasprotovali. »Bili so prestrašeni, bali so se za službe. Vendar so se po sestanku z ustreznimi pojasnili stvari umirile,« dodaja Planinšek. Prepričan je, da bodo otroci, ki bodo šolo obiskovali, deležni kakovostne izvedbe izobraževanja, ki jo ponujajo popolnoma prenovljeni prostori šole, ponovno odprte v začetku letošnjega šolskega leta.

»Za učence se z izjemo naziva šole ne spreminja nič,« pojasnjujejo na MO Kranj. Z odlokom o ustanovitvi OŠ Janeza Puharja Kranj, ki so ga mestni svetniki potrdili na zadnji seji mestnega sveta, so na novo določili šolski okoliš, ki bo obsegal tudi del okoliša, ki je prej pripadal OŠ Simona Jenka Kranj. »Podružnična šola Center, ki je bila doslej podružnična šola OŠ Simona Jenka Kranj, se torej ukinja, na Komenskega ulici 2 in 4 bo odslej samostojna šola, Osnovna šola Janeza Puharja Kranj. Posledično se bo šolski okoliš OŠ Simona Jenka Kranj ustrezno zmanjšal in prilagodil, šola pa bo imela od letošnje jeseni predvidoma le še podružnični šoli v Tenetišah in Goričah,« dodajajo.