Pozitivni vplivi redne telesne vadbe na počutje in zdravje so znanstveno dokazani. Teorija je torej kristalno jasna, praksa je pa nekaj povsem drugega. »Nekateri ljudje ne najdejo motivacije za aktivnost, drugi izrazito pretiravajo v gibanju. Seveda ni za telo optimalna nobena skrajnost, a nekaj velja – za zmerno, postopno, varno in učinkovito gibanje moraš biti zrel,« je jasna trenerka pilatesa in inštruktorica vadbenih programov v Pilates centru Tanergija Tanja Želj. Poudarja, da tudi naš imunski sistem ne bo dobro deloval, če bomo pretiravali z gibanjem: »Za zmerno aktivnost je smiselno, da človek naslednji dan po gibanju počiva. Regeneracija je namreč prav tako izredno pomemben del vadbe. Mnogi, ki so zboleli, so trdili, da so bili pred tem v vrhunski formi, a sem prepričana, da bi se morali vprašati, ali niso bili le na pragu izgorelosti. Zmernost je izredno pomembna.«

Gibanje podpira naše zdravje, po njem se dobro počutimo, zato je za večino logična izbira. A žal ni tako pri vseh ljudeh, pri svojih vadečih opaža sogovornica: »Številni se v času, ko so športni objekti zaprti, sami težko disciplinirajo in redno vadijo. Veliko jim namreč pomenijo določen termin vadbe, odhod od doma, dogovor s prijateljico, dober inštruktor, super energija na vadbi in možnost kontrole oziroma varna vadba. Pomanjkanje discipline in načrtovanja urnika ter izgovori, za katere pravim, da so bolezen sodobnega časa, hitro privedejo v dneve, tedne in žal tudi mesece brez aktivnosti. Nekateri ljudje so pripravljeni marsikaj narediti šele takrat, ko je res hudo z njihovim telesom. Ampak takrat je pogosto že prepozno. Moj nasvet je, da je preventiva mnogo lažja in cenejša kot kurativa. Žal pa ni tako zanimiva.«