V naši državi skorajda ni kotička v gozdovih, na jasah ali v hribih, kjer ob ugodnih snežnih razmerah ne bi bilo mogoče izvajati krpljanja. Najlepši tereni so v tihih dolinah, na planinah, kjer pozimi ni veliko obiskovalcev, na predelih v gorah in hribih, kamor sicer ne bi šli, če nismo turni smučarji, meni Anita Kofler iz športne agencije Kofler sport in doda, da zimski pohodniki najdejo tudi terene, ki so smučarjem nezanimivi, zanje pa so lepa izletna točka. Sama prisega na območje Bohinja, Pokljuke in Zgornjesavske doline, kamor k raziskovanju zasnežene pokrajine vabi vrsta zanimivih kotičkov.

Zgodovina krpljanja sega daleč v preteklost, ko so naši predniki, predvsem lovci in gozdarji z območij, kjer so bile zime dolge in je bilo dovolj snega, krplje uporabljali za osnovne življenjske potrebe. Krpljanje naj bi bilo kot »čudna hoja« omenjeno že v Slavi vojvodine Kranjske, pojasni sogovornica. Pove, da naj bi najstarejše krplje na evropskih tleh našli v Dolomitih iz leta 3500 pred našim štetjem, krplje pa naj bi bile tudi del »nahrbtnika« slavnega Ötzija – ohranjene človeške mumije iz približno 34. stoletja pred našim štetjem. Po besedah Koflerjeve je danes krpljanje najpriljubljenejše na območjih s turističnimi znamenitostmi ali naravnimi pojavi, kot so polarni sij, ledene in snežne jame, skrita jezera in ledeniki. V Evropi so med najbolj zaželenimi tereni v Skandinaviji, Franciji, Italiji, v svetu prednjačijo tereni v Kanadi in na Aljaski ter v preostalih Združenih državah Amerike, kjer imajo večja smučarska središča in naravne parke.

Palice za stabilnejšo hojo Pri krpljanju zaposlimo vse mišice v telesu, se predihamo ter učinkovito poskrbimo za telo in duha. Kdor ni utrujen po poldnevnem izletu s krpljami v svežem in globokem snegu, ta zagotovo nečesa ni delal prav, je jasna Anita in doda, da lahko s krpljanjem na zdrav in zabaven način izkoristimo zimo in aktivnost zunaj. Glede na telesno pripravljenost si lahko izberemo lažje in krajše terene ter se manj izpostavljamo objektivnim nevarnostim, medtem ko so daljši in strmejši tereni primerni za izkušenejše pohodnike. Za še stabilnejšo hojo si lahko pomagamo s palicami. Krpljanje je zelo primerna aktivnost tudi za najmlajše. »Niso vsi otroci alpski smučarji, drsalci in tekači na smučeh. Lahko pa so pohodniki v vseh letnih časih. Če jim naredimo izlet zanimiv, dodamo kakšno zgodbo, tekmovanje v teku s krpljami in jih vmes razveselimo s kakšnim slastnim prigrizkom, jim bo zagotovo všeč,« pove sogovornica. Slovenci običajno vodnikov za krpljanje ne najemamo, ker se radi aktivnosti lotimo sami, medtem ko se tuji gostje lepote zasnežene narave raje odpravijo raziskovat v družbi vodnikov, ki jim razkažejo kakšne skrite kotičke. Želijo si, da bi to postala praksa tudi med Slovenci, saj poznajo domačini vrsto čudovitih razglednih točk, ki so odmaknjene in se je treba zanje bolj potruditi. Če v aktivnost vpletejo še malce zgodovine in turizma, nastane krasen izlet. Še podatek za vse, ki bi se radi prvič preizkusili v tem lepem športu: krplje si je mogoče izposoditi v nekaterih športnih agencijah, izposojevalnice pa najdemo skorajda v vseh zimskih regijah. Krplje lahko kupimo v specializiranih športnih trgovinah, ampak letos je to skoraj nemogoče, ker so zaloge menda že pošle.