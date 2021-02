Čeprav zaradi epidemije v Cerknici ne morejo pustovati na ulicah, v športni dvorani in pod šotori, kot so to počeli vsa leta, jih to ni ustavilo, da rajanja ne bi pripeljali v domove. V pustnem tednu, ki se začenja v četrtek, 11. februarja, bodo predstavili kar nekaj zanimivih video vsebin.

Začelo se bo s predajo oblasti na daljavo, dan kasneje, v petek, si boste TV Čohovo lahko ogledali preko računalniških zaslonov. Za soboto predlagajo, da se družine skupaj z otroki našemijo doma in se zavrtijo ob dobri glasbi. Za nedeljo je predvideno predvajanje lanskega karnevala, ki pa ga bodo letos osvežili z novimi, čisto svežimi in aktualnimi komentarji. V ponedeljek bo sledilo predvajanje dokumentarnega kratkega filma o cerkniški pustni garderobi skozi čas. »Pust je vedno bil, pust je in pust bo. In za pusta so maske še posebej obvezne,« je med drugim sporočil predsednik pustnega društva Matjaž Knap in ljudi, zveste cerkniškemu karnevalu, povabil, da dogajanje spremljajo na spletni strani pust.si, njihovi facebook strani ali na instagramu.

Hkrati z najavo dogodka se je oglasil tudi butalski deželni zbor (BUDEZ), ki je sklenil, da je kakršno koli motoviljenje v času pusta strogo in sploh najstrožje prepovedano. »V nasprotnem primeru bodo primorani sprožiti postopek na uradu za preganjanje zime (UPZ), od koder bodo predali podrobnejša navodila inšpekciji za preganjanje zime (IPZ), ki bo popisala prekrške in predala naloge butalski policiji, ki bo izvedla sankcije, predpisane v tretjem členu drugega odstavka zakona o preganjanju zime (ZPZ), če le ne boste v roku osmih dni poslali pritožbe na okrajno butalsko protizimsko sodišče (OBPS). Kot je v za Butale značilnem slogu še poudaril župan Butalski v imenu svojih volilcev in Šprince Marogle, je stvar skrajno resna, saj se s to birokracijo nihče noče ukvarjati. vl