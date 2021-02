Družbena omrežja so že leta tarča kritik zaradi prepočasnega odziva na na svojih platformah objavljene sporne vsebine, nasilje in sovražni govor, posledično pa so tudi prepočasna, ko gre za njihovo odstranitev. Tokrat se je na tnalu znašla mikroblogerska platforma twitter, ker kljub rotenju in opozorilom ni odstranila posnetka otroške pornografije. V podjetju so si zato nakopali tožbo mladoletnika s spornega posnetka in njegove mame.

Klasična prevara Takrat trinajst let star fant je mislil, da si dopisuje s šestnajstletnico, a je v resnici komuniciral z najmanj enim starejšim moškim, ki ga ni poznal. Prek snapchata je »dekletu« najprej pošiljal gole fotografije, sledil pa je pravi pekel. Modus operandi preprodajalcev otroške pornografije je namreč, da na tej točki začnejo otroku, mladostniku ali najstniku groziti in ga izsiljevati za nov material – v nasprotnem primeru bodo njegove fotografije poslali družini, prijateljem, znancem in ga osramotili. Fanta so tako prestrašili, da je s še eno trinajst let staro osebo posnel video in mu oziroma jim ga poslal. Znašel se je na twitterju. Ko se je mladoletniku sčasoma uspelo rešiti spon teh moških, se je posnetek že razširil. »Namesto da bi posnetek spolnega izkoriščanja otrok odstranili, so ga še naprej promovirali in imeli od njega korist,« po poročanju ameriških medijev piše v tožbi. »Pregledali smo vsebino, a kršitev nismo ugotovili, zato v tem trenutku takega koraka ne načrtujemo,« so s Twitterja v elektronskem sporočilu konec januarja lani sporočili danes 16-letnemu najstniku in njegovi mami. Ukrepali so šele dva dni kasneje, ko je v zadevi posredoval zvezni agent ameriškega ministrstva za domovinsko varnost, na katerega sta se obrnila najstnik in mama. Video si je ogledalo najmanj 167.000 uporabnikov.

Prijava otežena »Twitter ima ničelno toleranco do kakršnih koli vsebin, ki vsebujejo ali promovirajo spolno izkoriščanje otrok,« se je za ameriški Fox News odzval tiskovni predstavnik družbenega giganta, konkretnega primera pa ni komentiral. V podjetju se sicer, tako zatrjujejo, agresivno borijo proti spletnim spolnim zlorabam. V kanadskem centru za zaščito otrok in ameriškem nacionalnem centru za boj proti zlorabi otrok (NCOSE) že dlje časa opozarjajo, da so v podjetju močno otežili prijavo tovrstnih nezakonitih vsebin, saj jih je treba prijaviti v obrazcu, ločenem od dostopnega klika »prijavite tvit«. tak