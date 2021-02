Težava na Gorenjskem so očitno hitri testi in ne učitelji

Potem ko je ponedeljkovo hitro testiranje šolnikov v Kranju pokazalo nenavadno velik delež pozitivnih na koronavirus, so torkovi ponovljeni hitri testi mnogim od domnevno okuženih pokazali negativen rezultat. V šolah se sprašujejo, ali so morda zaposleni, šolarji in njihovi starši žrtve napak pri hitrih testih.