Medtem ko je gospodarstvo na svetovni in lokalni ravni v veliki krizi, so nekatera podjetja zaradi narave svojih storitev dodobra izkoristila trenutne razmere. Eno redkih družb v filmski industriji, ki je v krizi pandemije covida-19 beležila zelo uspešno poslovanje, je zagotovo Netflix, ki je lani po tržni vrednosti prehitel celo medijski imperij Disney. Če bi do nedavnega kaj takšnega povedali na glas, bi se vam ljudje verjetno smejali. Do pred kratkim si je bilo namreč kaj takšnega težko sploh misliti. A če je bilo Netflixovo bombastično leto 2020 polno hitov in profitov, bi bilo lahko, sodeč po napovedniku, ki smo ga dobili sredi januarja, letošnje leto še uspešnejše.

Leonardo DiCaprio, Gal Gadot, Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds, Chris Hemsworth, Amy Adams, Meryl Streep, Chris Evans, Jonah Hill, Zendaya, Dwayne Johnson, Jake Gyllenhaal, Sandra Bullock in Denzel Washington je namreč le peščica zvezdniških imen, ki jih bomo gledali v žanrsko raznoliki malhi, v katero naj bi se do konca leta nakapljalo 70 celovečernih filmov. Dram, grozljivk, trilerjev, komedij, vesternov akcijskih in ZF-filmov. Skoraj 50 več kot jih medtem napoveduje Disney in še vedno več, če k Disneyjevi beri dodamo vse predvidene filme studia Warner Brothers. Da, nekdo je očitno pozabil poklicati agencijo za varstvo konkurence. Podobno je namreč v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja počel Metro-Goldwyn-Mayer, ki je takrat na leto sproduciral tudi po 50 filmov.

Izraz moči ali strah pred konkurenco?

Takšen podvig pa je danes mogoč zato, ker Netflix velik delež filmov seveda ne producira samostojno, temveč jih za svojo platformo odkupi od drugih filmskih podjetij. In pa seveda zaradi velikih apetitov kalifornijskega kralja pretočnih vsebin, ki jih ob dobičkih poganja tudi huda konkurenca. Disney je namreč v dobrem letu na svojo platformo Disney+ privabil okroglih 90 milijonov naročnikov, medtem ko jih je Netflix od leta 2007 do danes nabral 203 milijone. To maso gledalcev je seveda potrebno zadržati. Pri čemer ne pomaga, da tudi TV-mreža HBO za letos obljublja velike naslove, med katerimi so recimo Majhne stvari, Tom & Jerry, Space Jam z LeBronom Jamesom, nadaljevanje Odreda odpisanih, Dune: Peščeni planet in četrti del Matrice. Nič čudnega torej, da v času zaprtih kinodvoran in selitve gledalcev pred male zaslone vsi največji igralci na trgu pretočnih vsebin prestavljajo v višje prestave. Analitiki ob tem ugotavljajo, da je takšna obsežna najava vsega tistega, kar pride, verjetno tudi izraz Netflixove trenutne premoči nad hollywoodskimi studii. Češ, poglejte, kaj vse nudimo za osem evrov na mesec.

In kateri so torej tisti, na papirju največji Netflixovi hiti za leto 2021? Brez dvoma je na prvem mestu politična satira Don't Look Up v režiji Adama McKayja (Mož iz ozadja), v kateri sta si glavni vlogi razdelila Leonardo DiCaprio in Jennifer Lawrence. Pa policijski triler The Guilty v režiji Antoina Fuque (Dan za trening), v katerem bomo gledali Jakea Gyllenhaala, Riley Keough in Ethana Hawka. Pa vestern The Harder They Fall z Regino King in Idrisom Elbo, Snyderjeva akcijska grozljivka Army of the Dead, režijski prvenec Halle Berry Brusied, zgodba o žalovanju Koščki ženske s Shio LaBeoufom in Vanesso Kirby, družinska drama The Power of the Dog z Benedictom Cumberbatchom in Jessejem Plemonsom, detektivka z Amy Adams The Woman in the Window ter akcijska komedija Red Notice z Dwaynom Johnsonom, Gal Gadot in Ryanom Reynoldsom. Filmskega dolgčasa glede na kvantiteto do nadaljnjega torej ni na spregled. O kvaliteti pa seveda sproti.