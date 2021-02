Čeprav se je klubu pridružil kot zadnji pred manj kot dvema mesecema, je Luka Rupnik že pomemben člen Cedevite Olimpije. Ker moštvo trenerja Jurice Golemca igra v visokem ritmu, je pomembno, da ta po odhodu Kendricka Perryja na klop ne pade. A ker je Rupnik vseeno drugačen tip igralca od Američana in v prvi vrsti skrbi za lucidne podaje soigralcem, njegov vstop v igro nekoliko spremeni obraz moštva, kar pomeni dodatno težavo pri pripravi nasprotnikov. »Na začetku sem imel težave z ritmom, saj na prestavljenih tekmah nisem smel igrati. Zdaj se je to spremenilo, kar se pozna. Ekipa me je sprejela dobro, prav tako tudi trenerski štab. Vzdušje v slačilnici je izjemno, v bistvu vsak dan boljše, kar se pozna tudi na rezultatih,« je zadovoljen Luka Rupnik.

Sedemindvajsetletni Idrijčan v ljubljanskem klubu preživlja drugo obdobje. V prvem med letoma 2012 in 2016 so bile v ospredju finančne težave. Nato je odšel v tujino, kjer je dozorel, zdaj pa se je vrnil v Stožice. »Po organizacijski plati se lahko klub primerja z najboljšimi v Evropi. Tudi infrastrukturno, saj so pogoji v Stožicah naravnost fantastični. Poskrbljeno je prav za vse, tako da smo igralci z mislimi samo pri košarki. To se odraža na igri in rezultatih,« pravi Luka Rupnik in dodaja, da je liga ABA v njegovi odsotnosti še pridobila kakovost. »Najboljši v ligi so dvignili proračune, kar se pozna. Igra se zelo fizična košarka, celo bolj kot v španskem prvenstvu. Zelo mi je žal, da je situacija takšna, kot je. Po vsaki tekmi dobim od 10 do 20 sporočil samo iz moje Idrije, da bi ljudje radi prišli na tekmo. Prepričan sem, da bi glede na naše igre na vsaki tekmi bilo po nekaj tisoč navijačev v Stožicah.«

Rupnik znova deli slačilnico z dobrim prijateljem Jako Blažičem, za katerega pravi, da je v najboljših letih kariere in da je zanj izredno vesel. »Sicer je po karakterju bolj tiha oseba, a se je tudi v tem pogledu spremenil in kot kapetan pomaga mlajšim ter dvigne glas, ko je treba.« Blažič bo eno glavnih orožij Olimpije tudi v sredo, ko zmaji gostujejo pri Bourgu. »Gre za dobro ekipo, kar smo videli prejšnji teden. Pozna pa se jim, da manjka Alen Omić. Vsekakor se bomo dobro pripravili in krenili po novo zmago,« je odločen Rupnik.