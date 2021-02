Predsednik Anastasiades se je moral danes zagovarjati tudi pred posebno preiskovalno komisijo poslancev in pravnikov. V ospredju sta bili dve njegovi potovanji na Sejšele, kamor se je odpravil skupaj z družino na povabilo savdskega princa. Ta pa je skupaj s še 41 člani njegove družine nekaj mesecev pred tem prejel ciprske potne liste. A to naj bi bil le vrh ledene gore. V afero naj bi bila več let vpletena tudi bivša Anastasiadesova odvetniška pisarna, ki jo zdaj vodita njegovi hčerki. Na notranjem ministrstvu pa je bila do leta 2019 za izdajo potnih listov odgovorna njegova nečakinja.

Ciprski predsednik se je danes branil, da so s prodajo državljanstev pač reševali hudo finančno krizo v državi. Glede očitkov o poti na Sejšele pa je zatrdil, da je stroške poravnal sam. V preteklih desetih letih je bilo sicer izdanih okoli 3500 tovrstnih "zlatih potnih listov", večinoma Kitajcem in Rusom. Ciper se je za to odločil sredi hude finančne krize v letu 2013. Pogoj za pridobitev ciprskega državljanstva je bila investicija v ciprsko gospodarstvo v višini najmanj 2,5 milijona evrov. Kot je pojasnil Anastasiades, so na ta način v omenjenem časovnem obdobju zbrali 9,7 milijarde evrov, ki so jih takrat nujno potrebovali.

Samo "prodajanje" državljanstva sicer ni prepovedano, je pa bilo to očitno povezano s korupcijo visokih predstavnikov države. Televizijska mreža Al Džazira je v preteklem letu razkrila, kako so ciprske potne liste ob primernem plačilu dobili tudi kriminalci. Čeprav bi morali ob prošnji za državljanstvo dokazati, da niso bili kaznovani oziroma v kazenskem postopku, so se številni na ta način izognili kazenskemu pregonu v domačih državah, poleg tega pa še dobili možnost potovanja po celotni Evropski uniji.

V tajne posnetke, kako bo »uredil« zadevo za nekega investitorja, se je ujel tudi predsednik spodnjega doma ciprskega parlamenta Demetris Siluris, ki je bil potem prisiljen v odstop. Kasnejše preiskave pa so razkrile obširno korupcijsko mrežo uradnikov in politikov. Pri tem je sodelovala celo pravoslavna cerkev. Ciprski nadškof Hrisostomos je prejšnji teden priznal, da je pomagal pridobiti ciprsko državljanstvo nekemu Malezijcu, ki je nato cerkvi daroval 300.000 evrov. Kasneje se je izkazalo, da je za moškim izdana mednarodna tiralica in škof se je pokesal ter nato tudi pri Anastasiadesu zavzel, da je »treba zaustaviti takšne kraje«.

Ciper je sicer prodajo državljanstev ustavil šele novembra lani. Preiskovalci zdaj pri vseh 3500 primerih preverjajo, ali so bili "zlati potni listi" izdani upravičeno in v skladu s pravili. Zaradi teh praks je Ciper tudi pod drobnogledom EU. Evropska komisija je sredi oktobra proti Cipru in Malti, ki je prav tako prodajala državljanstva vlagateljem, sprožila tudi pravni postopek.