Povprečna bruto plača v Sloveniji, ki je v letu 2019 znašala 1753 evrov, se je po do zdaj znanih podatkih do novembra lani zvišala na 1843 evrov. Glede na to, da k temu še niso dodani podatki za decembrske plače, ki so bile zaradi obračunov, poračunov in izplačila nagrad verjetno precej višje od letnega povprečja, bo povprečna plača za lani zagotovo še nekoliko višja.

Na zvišanje povprečne plače so najmočneje vplivala izplačila izrednih protikoronskih dodatkov v javnem sektorju, v precejšnji meri pa tudi dvig minimalne plače, ki se je lani zvišala z 886,63 na 940,58 evra, hkrati pa so bili iz nje izvzeti dodatki za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje delovne pogoje. Povprečno plačo je v določeni meri zviševalo tudi čakanje na delo, saj so bili zaposleni, ki so prejeli nadomestilo, med čakanjem izločeni iz statistike.

Vlada je zaradi posledic zvišanja minimalne plače za delodajalce v osmem protikoronskem svežnju ukrepov (PKP8) najnižjo osnovo za plačilo prispevkov (od julija do decembra letos) znižala s 60 odstotkov povprečne plače na višino minimalne plače, pri čemer pa takšna ureditev veljala le za zaposlene, ne pa tudi za espeje. Na ministrstvu za delo so povedali, da »razumejo stisko samozaposlenih, zato so z interventnimi zakoni za omilitev posledic epidemije covid-19 vzpostavili druge ukrepe, s katerimi se je in se tudi v prihodnje omogoča samostojnim podjetnikom ohranitev poslovanja«. Na vprašanje, ali se obetajo kakšne spremembe glede sedanje vezanosti prispevkov espejev na povprečno plačo, ki je bila že večkrat polemizirana vsaj v tistem delu, ko se v izračunu upošteva tudi povprečna plača v javnem sektorju, ki je precej višja od povprečne plače v zasebnem sektorju, pa so na ministrstvu odgovorili, da se »vselej trudijo za ustrezne rešitve in da redne izmenjave potekajo tudi v okviru socialnega dialoga«.

Višja povprečna plača posledično zvišuje tudi socialne prispevke samostojnih podjetnikov oziroma samozaposlenih, ki že sicer od dviga povprečne plače niso imeli kaj dosti. Osnova za prispevke samostojnih podjetnikov se bo glede na trenutne podatke dvignila s trenutnih 1052,30 evra na več kot 1110 evrov. Najnižji prispevki espejev pa bodo s sedanjih 401,98 evra zvišali na vsaj 422 evrov mesečno, kar je približno 240 evrov na leto več kot plačujejo zdaj. Glede na to, da so najnižji prispevki še leta 2011 znašali 285 evrov, so v desetih letih porasli kar za polovico. Natančna višina najnižje osnove za plačilo prispevkov za samostojne podjetnike bo sicer znana po objavi podatka o povprečni plači na zaposlenega v Sloveniji v letu 2020, ki bo objavljena sredi tega meseca.

Mladi plus: Gre za neenako obravnavo

V sindikatu Mladi plus ocenjujejo, da gre pri znižanju prispevkov zgolj za zaposlene za neenako obravnavo delavcev, predvsem pri enoosebnih espejih, ki so, kot pojasnjujejo, po svojem status bolj primerljivi z zaposlenimi kot z delodajalci. »Nerazumljivo je, da bodo morali samozaposleni in prekarni delavci plačevati več, čeprav je vsakomur jasno, da imajo manjši obseg delavskih in socialnih pravic. Takšna vsakokratna razlikovanja med določenimi kategorijami delavk in delavcev še povečujejo segmentacijo na trgu dela in ustvarjajo neenakopraven položaj določenih skupin,« je ogorčena predsednica sindikata Mladi plus Tea Jarc.

Kot je dejala, sindikati že vse marca opozarjajo na položaj prekarcev in samozaposlenih. To še zlasti velja za vse tiste »honorarce«, ki so delali prek pogodb civilnega prava, in ki od začetka epidemije niso bili deležni prav nobenega ukrepa. Enako velja tudi za popoldanske espeje, podobno pa tudi za študente, ki so samo dvakrat prejeli pavšalni dodatek, ki nikakor ne odraža njihove realne izgube prihodka.

Jarčeva pravi, da v sindikatu Mladi plus vlado pred vsakokratnim sprejemanjem novih PKP-jev opozarjajo na probleme espejev in prekarcev, vendar jih ta vedno znova ignorira. »Pri tem je absurdno, da se že vrsto let spodbuja fleksibilizacija trga dela in se mlade celo sili v delo po različnih pogodbah, sedaj pa so te ljudi preprosto spregledali. To je enostavno nesprejemljivo,« opozarja..

Mirsad Begić, predsednik Svobodnega sindikata Slovenije, ugotavlja, da je pandemija covida-19 številne prekarne in samozaposlene delavce še dodatno pahnila v eksistencialno negotov položaj. »»Zaposleni so že sicer v primerjavi z nezaposlenimi delavci ekonomsko, pravno in socialno bolj zaščiteni in ustrezneje obravnavani, v koronskem viharju, ki ga živimo zadnje leto, pa je to seveda še očitneje,« pravi.