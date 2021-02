»V času zadnjih treh let se je Gospodarska zbornica Slovenije pod vodstvom predsednika Boštjana Gorjupa in dosedanje generalne direktorice Sonje Šmuc uspešno finančno stabilizirala in kadrovsko okrepila,« so sporočili iz zbornice.

Tudi v prihodnje se bo GZS zavzemala za interese gospodarstva, pri čemer je bila vzpostavitev šestih strateških svetov zbornice močno orodje pri teh prizadevanjih in povezovanjih, so prepričani.

Z današnjem dnem so na GZS stekle tudi aktivnosti iskanja novega kandidata za mesto generalnega direktorja, ki naj bi bil predvidoma imenovan na eni od prihodnjih seji upravnega odbora zbornice.