Prvak DeSUS je pred začetkom sestanka izrazil pričakovanje, da bodo poslanci na strani stranke. »Vse je odvisno od njihove vesti. Mislim, da vedo, zakaj so v DZ. Zlasti zaradi številnih naših članov in simpatizerjev,« je Erjavec dejal ob prihodu v DZ. Vodja poslancev Desusa Franc Jurša pa je nato po srečanju vrha stranke izjavil: »Konstruktivna nezaupnica bo vložena z desetimi poslanskimi podpisi, tudi iz vrst Desusa.« Kandidat za mandatarja nezaupnice namreč ne bo vlagal z vsemi podpisi, pač pa le s tistimi, ki so potrebni za uspešno nezaupnico, je dejal Jurša. Poudaril je, da želijo čimprej preveriti, kakšno podporo ima aktualna vlada.

Erjavec namreč ne vidi potrebe, da bi ponovno dokazovali, da ima ta koalicija najmanj 42 glasov. »Prepričan sem, da bo samo glasovanje pokazalo, da ima Koalicija ustavnega loka potrebno večino, da oblikuje novo vlado,« je poudaril. Dodal je, da je aktualna vlada manjšinska in nima zadostne podpore. Če bi se zgodilo, da konstruktivna nezaupnica ne bi uspela, pa »se bomo pogovarjali o tem, v kakšni funkciji bo naša poslanska skupina oziroma naša stranka«, je dodal Jurša.