Po podatkih sledilnika za covid-19 v Sloveniji koronavirus trenutno preboleva 17.227 ljudi, od tega se jih 1032 zdravi v bolnišnicah. Štirinajstdnevna incidenca na ravni države znaša 817. Najboljše regije so Koroška, Osrednjeslovenska, Podravska, Savinjska in Primorsko-notranjska, najslabše pa Posavska, Goriška in Jugovzhodna Slovenija. V skladu z načrtom sproščanja smo trenutno v rdeči fazi. Sedemdnevno povprečno število okužb znaša 1218. Za prehod v oranžno fazo mora število okužb in število hospitaliziranih oseb pasti pod 1000.

Danes je opaziti trend poslabševanja epidemiološke situacije v nekaterih regijah. Še posebej izstopa Gorenjska, kjer je včeraj povprečno število okužb znašalo 116, danes pa 136.

V domovih starejših občanov se je v obdobju med 25. in 31. januarjem okužilo 130 stanovalcev in 77 zaposlenih. Od tega 16 v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, 15 v domu upokojencev Podbrdo, v domu upokojencev Koper 30, v petih posebnih socialnovarstvenih zavodih pa se je pretekli teden na novo okužilo 16 stanovalcev in 13 zaposlenih.