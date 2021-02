Google naj bi pri zaposlovanju diskriminiral ženske in Američane azijskega porekla. Tožbo je ministrstvo za delo sprožilo pred štirimi leti po redni reviziji praks podjetij, s katerimi sodeluje država, pri zaposlovanju in plačah. Google je od leta 2014 do leta 2017 tako npr. inženirkam plačeval manj kot inženirjem, tako v Kaliforniji kot v državi Washington.

Google obtožbe še vedno zanika, vendar bo plačal poravnavo, ki je zanj drobiž. Majhni bodo tudi prejeti zneski za vpletene posameznike, saj si bo 2500 inženirk razdelilo 1,35 milijona dolarjev, preostalih 1,23 milijona pa si bo razdelilo skupaj 1700 žensk in Američanov azijskega porekla, ki niso uspeli dobiti zaposlitve pri Googlu.

Tehnološki velikan s sedežem v Silicijevi dolini bo ob tem moral pet let vplačevati še po 250.000 evrov v poseben rezervni sklad za morebitne dodatne stroške prilagoditev pri zaposlovanju in plačni politiki v prihodnje.