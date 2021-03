Kaljena ajda z avokadom

Sestavine:

–200 g kaljene ajde ali kvinoje,

–avokado,

–3 žlice bio sojine omake tamari,

–morska sol,

–šopek peteršilja,

–limona

Priprava:

Avokado prepolovimo, odstranimo koščico in z žlico izdolbemo manjše kose mesa. Takoj jih pokapamo z limoninim sokom, da ne potemnijo. Dodamo jih kaljeni ajdi ali kvinoji in jih previdno vmešamo. Začinimo s tamarijem, sesekljanim peteršiljem in soljo. Ponudimo z rdečim radičem v solati.

Kruh iz polnovredne pirine moke in korenčka

Sestavine:

–500 g polnovredne pirine moke,

–400 g korenčka,

–100 g kokosovega masla,

–100 g nerafiniranega rjavega sladkorja,

–200 g zmletih mandljev,

–kvas,

–vaniljin strok

Priprava:

V skledo presejemo moko. Korenček očistimo, operemo, olupimo in drobno naribamo. Stresemo ga k moki. Kvas raztopimo v 1 dl mlačne vode in ga vmešamo v zmes moke in korenčka. Dodamo stopljeno kokosovo maslo, vaniljina semena, sladkor in mandlje. Zmes dobro pregnetemo in damo za eno uro vzhajat na toplo. Pekač namažemo z nekaj masla, prekucnemo vanj vzhajano testo in zgornjo površino zgladimo. Pečemo ga pri 170 stopinjah Celzija 30 minut. Kruh naj se 15 minut hladi v pekaču, preden ga zvrnemo ven.

Rdeča pesa z datlji

Sestavine:

–300 g rdeče pese,

–3 jabolka,

–10 datljev,

–sok polovice limone,

–1 žlička ingverja v prahu ali svežega sesekljanega ingverja,

–nekaj orehovih jedrc

Priprava:

Rdečo peso dobro operemo, olupimo in drobno nastrgamo. Jabolka operemo in če so ekološko pridelana, nastrgamo neolupljena. Oboje stresemo v skledo, pokapamo z limonovim sokom in premešamo. Dodamo še ingver in na drobne koščke razrezane izkoščičene datlje. Ponovno premešamo in posujemo z grobo sesekljanimi orehi.