V sredo bo sprva delno jasno, le na zahodu pretežno oblačno. Čez dan se bo pooblačilo tudi v osrednjih krajih. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 4, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 6 do 11, na vzhodu do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo na vzhodu še delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, zlasti na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad severozahodom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Z vetrovi zahodne smeri nad naše kraje doteka toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla. V sredo bo ob Jadranu pretežno oblačno, čez dan se bo pooblačilo tudi v sosednjih pokrajinah Italije in v notranjosti Hrvaške. Drugod bo še delno jasno. Zapihal bo jugozahodnik.