Dallas (8-13) se je znašel v črnem nizu, ki traja vse od 24. januarja. Potem ko so bili Mavericks dlje časa na mestih, ki ob koncu rednega dela prinašajo nastop v končnici, so zdaj zaradi šestih zaporednih porazov od te oddaljeni tri zmage in zasedajo 12. mesto v zahodni konferenci.

Dvoboj proti Phoenixu (11-8), ki je dobil že nedeljsko tekmo (111:105), je bil ves čas izenačen, so pa košarkarji Suns dovolj dobro pokrivali Dončića, da je ta iz igre prvi koš dosegel šele dobre tri minute pred koncem prvega polčasa. Vseeno je na koncu 21-letnik zbral 25 točk, dodal pa je še pet skokov in osem podaj v 38:18 minute.

Iz igre je zadel sedem od 19 metov, od tega 1/4 za tri. Zadel je deset od 11 prostih metov, izgubil pa je štiri žoge. V zadnji del obračuna je Dallas prišel s prednostjo dveh točk, toda le 1,5 sekunde pred koncem je s trojko končni izid postavil Devin Booker. Dončić je nato iz težkega položaja poskusil s trojko, a neuspešno.

Miami (7-13) je v svoji konferenci trenutno še mesto slabši od Dallasa in zaseda 13. mesto. Košarkarji vročice, pri kateri se je po rahli poškodbi vrnil Dragić, so vodili s 111:101 vsega tri minute pred koncem, a so gostom iz Charlotta dovolili vrnitev. Redni del se je po trojki Malika Monka končal s 113:113, Jimmy Butler pa je zgrešil met za zmago.

V podaljšku je bil Charlotte na krilih Gordona Haywarda in Devonteja Grahama boljši in slavil zmago s 129:121. Dragić je za vročico dosegel tri točke, prispeval pa je še sedem skokov in osem podaj v 24:42 minute. Zadel je le en met iz igre (1/9).

Vodstvo lige NBA je bilo primorano prestaviti še 23. tekmo, tokrat med Denver Nuggets, za katere igra Vlatko Čančar, ter Detroit Pistons. Razlog so protokoli lige v boju proti novemu koronavirusu, zaradi česar Detroit ni imel na voljo vsaj osmih igralcev.