Erjavec nad poslance s korenčkom in palico

Vodstvo stranke DeSUS, Karl Erjavec in podpredsedniki Anton Balažek, Irena Majcen in Brigita Čokl, se bo danes sestalo s poslansko skupino, ki se mora do srede odločiti, ali bodo podpirali vlado Janeza Janše ali konstruktivno nezaupnico s kandidatom za mandatarja Erjavcem.