Vučić je dejal, da se dela lahko začnejo in da načrtujejo tri linije, prva bi lahko začela obratovati do konca leta 2027. Z Macronom se je pogovarjal tudi o prihodu modne znamke Louis Vuitton v Srbijo. »Na to modo se ne spoznam, ampak pravijo, da če pride Louis Vuitton, bomo vsako leto privabili 200.000 do 300.000 tujcev,« je dejal Vučić in dodal, da je Macron že govoril z vodjo podjetja Bernardom Arnaultom, je poročal portal N1. Tema pogovorov je bila seveda srbsko približevanje Evropski uniji, potem ko so na pobudo Francije v Bruslju spremenili pravila pristopnega procesa. Vučić upa, da bo Srbija še letos odprla kakšno novo pogajalsko poglavje, potem ko lani ni nobenega. Komentiral pa je še današnji podpis dokumenta o vzpostavitvi diplomatskih odnosov Kosova in Izraela v skladu z washingtonskim sporazumom, ki ga je s Prištino in Beogradom podpisala ameriška vlada predsednika Donalda Trumpa. Vučić je dejal, da se je vedelo, da se bo podpis zgodil, da pa si je zanj z vsemi silami prizadeval ameriški odposlanec Matthew Palmer, zato ga zanima, ali bo zdaj enako dejaven pri doseganju vstopa Kosova v mini schengen in pri delitvi energetskih virov. Vučić je že prej ocenil, da bo administracija Joeja Bidna manj naklonjena Srbiji od Trumpove in obisk v Parizu je mogoče razumeti tudi v tem kontekstu. Macron naj bi prišel v Srbijo jeseni.