Jabolka, hruške in neiskreni računi

Ko se prvošolci učijo računanja, seštevajo in odštevajo jabolka in hruške. Če ne ločijo med prvimi in drugimi, je rezultat napačen. Ko berejo svoje prve povedi, se učijo tudi razumevanja prebranega. Zato lahko mirne roke zapišem, da je Janez Janša s svojim odzivom na prvi sobotni trboveljski ulični poziv k odprtju šol zatajil pri osnovah, ki se jih učijo v prvem razredu osnovne šole. Pomešal je jabolka in hruške – oprostite, izmozgane starše in politične nasprotnike. Med številnimi zapisi na transparentih je videl le tiste, ki so ga osebno zmotili. Protest je označil za nezakonit, protestnikom pa očital izkoriščanje otrok.