Slovenski nogometni klubi v pravem koronakaosu vstopajo v zaključni teden priprav za spomladanski del državnega prvenstva, ki bo začel 10. februarja. Že v soboto bosta Bravo in Tabor Sežana odigrala še zaostalo tekmo 16. kroga. Po podatkih, ki so jih objavili klubi, so imeli okužbe s covidom-19 pri Mariboru, Muri, Aluminiju in Kopru.

Camoranesi vodi na daljavo V največjih težavah sta Maribor in Mura, ki sta se včeraj s priprav v Turčiji, kjer je bilo tudi Celje, vrnila v okrnjeni zasedbi, saj je 16 okuženih (iz vsakega kluba po osem) moralo ostati v karanteni v Beleku. Maribor ima že od 13. januarja, ko je začel priprave, težave z okužbami s koronavirusom. Kronaveter jih je začel z zamudo, Mitrović in trener vratarjev Pirih sploh nista odpotovala na priprave v Turčijo, kjer je moralo v izolacijo kar 11 članov odprave. Štirje nogometaši (Handanović, Mlakar, Kotnik, Mešanović) in sedem članov strokovne zasedbe s trenerjem Camoranesijem na čelu. Treninge je tako vodil športni direktor Oliver Bogatinov, ki je imel na tekmah zgolj 16 igralcev. Odpadle so pripravljalne tekme z uglednimi klubi Šahtar Donjeck, Crvena zvezda in Ludogorec. Ker je v Turčiji po zaznani okužbi predpisana desetdnevna karantena, so se Mariborčani vrnili brez igralca Mlakarja, članov strokovnega štaba Camoranesija, Yllana (zaradi pljučnice je moral v bolnišnico), Gajserja, Albina (zaradi povišane temperature preventivno sprejet v bolnišnico), Palaciosa, športnega direktorja Šulerja in vodje logistike Veseliča. Maribor je pred zahtevnim izzivom, saj bo Camoranesi treninge vodil na daljavo. Ob koncu priprav je koronavirus vdrl v tabor Mure, ki je začasno ostala brez sedmih nogometašev (Kouter, Mandić, Kosi, Šturm, Eravec in brata Cipot) ter maserja. Medtem ko se bodo člani Maribora v Slovenijo vračali postopoma, naj bi se igralci Mure vrnili konec tedna. Aluminij je zaradi okužb s covidom-19 predčasno končal priprave v Poreču. Pri Kopru sta bila v izolaciji trener Miran Srebrnič in branilec Aleksander Rajčević.