Drugi tir: novih osem revizijskih zahtevkov

Štiri družbe, za katere so v 2TDK presodili, da ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, in jih izločili iz nadaljnjega boja za megaprojekt desetletja, gradnjo drugega tira med Divačo in Koprom, so vložile osem revizijskih zahtevkov.