»Slovenci smo sposobni vrhunskih dosežkov v arhitekturi in oblikovanju,« so ob novici, da so prejeli prestižno nagrado, zapisali v Magnet Designu. Nagrado architecture masterprize sicer podeljujejo izjemnim kreativnim in inovativnim idejam s področja arhitekture in dizajna, ki prispejo z vsega sveta. Komisijo, ki izbira nagrajence, sestavljajo svetovno priznana imena arhitekture, so zapisali v sporočilu za javnost.

Slovenski predstavniki so prejšnji teden paviljon, s katerim se bo Slovenija predstavljala na svetovni razstavi Expo Dubaj 2020, že prevzeli v upravljanje. Postavili sta ga podjetji Riko in KTNK.

Voda, gozd in les

Slovenski paviljon so zasnovali pod sloganom Smart Green Experience (pametna zelena izkušnja). V njem se prepletajo trije naravni elementi: voda, gozd in les.

Vodna preproga kot osnova izpostavi Slovenijo in njeno vodno bogastvo. Naravno hladi celotno območje in s kroženjem vode vabi obiskovalce k spoznavanju habitata. Simbolično predstavlja tudi ogledalo časa, so pojasnili v Magnet Design. Te podobe objame slika lebdečega gozda, ki so ga arhitekti dvignili na višino in tako ustvarili zeleni oblak. Gozd predstavlja slovensko gozdno bogastvo, simbolno pa zeleno srce Evrope in ustvarja avtentično izkušnjo gozda med saharskim peskom. Zelenje je vsajeno v posebne mokre izolativne plošče, ki ponujajo zaščito pred vročino tako okolici kot v objektu samem. S celotno zeleno arhitekturno zasnovo so ustvarili pogoje za posebno naravno klimo, ki se v prepletu vode in rastlinja ustvarja samodejno. Za zazelenitev so uporabili lokalno rastlinje, ki so ga izbrali z lokalnimi strokovnjaki.

Preko elementov vode in gozda je napet leseni parazol oziroma sito, ki med drugim nakazuje korenine arhitekta Roberta Kluna – te segajo v Ribnico. Ribniško sito je hkrati prvi izvozni artikel Slovenije, ki je pred 400 leti ponesel glas o slovenskem gospodarstvu v svet, so spomnili. S postavitvijo parazola na jug so paviljon še dodatno zaščitili pred vdorom vročega arabskega sonca, hkrati pa ustvarili ambient senc, ki se v vsakem trenutku igrajo in ustvarjajo živost paviljona. Za tla so povsod predvideli slovenski marmor in granit, ki še dodatno nadgradi slovensko zgodbo, podpre slovensko gospodarstvo in je kot material zelo priljubljen pri vseh svetovnih prestižnih projektih, so še dodali. sta