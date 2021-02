Wolt, ena od mobilnih in spletnih aplikacij, ki to omogoča, je na podlagi naročil v minulem letu razkril, česa smo slovenski uporabniki te aplikacije naročali največ. Med več kot deset tisoč jedmi, ki smo jih naročili prek Wolta, so bili najpopularnejši pice in burgerji. Burgerji so predstavljali 45,1 odstotka naročil, pice 13 odstotkov, potem pa z 12,2 odstotka sledi že tajska jed iz rezancev pad thai. Pomfri je predstavljal 10,9 odstotka naročil, falafel 5,9 odstotka, kitajske in veganske jedi 3,3 odstotka, priljubljeni pa so bili tudi čevapčiči (2,1) in suši (2,8). Kot je pokazala raziskava, burgerji in pice najbolj teknejo ob koncu tedna, zelenjavne sklede pa na začetku, je pa povpraševanje po veganskih jedeh iz meseca v mesec večje. Tako je vegansko že vsako 11. naročilo na Woltu, vedno več zanimanja med Slovenci pa je tudi za vrhunsko kulinariko.