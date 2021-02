Prostora za poslovanje bo tudi v prihodnje dovolj in s tem možnosti, da mi in še naslednje generacije krkašev samodejno razvijajo podjetje. Ne želimo biti prodani. Želimo se še dokazovati in rasti. Hočemo, da se reče, tu je podjetje, ne pa, tu je bilo podjetje, zdaj pa je del nekega velikega sistema. Ta, ki te kupi, še preden pride do vratarja, od tebe zahteva ključ od sefa ter te vpraša, kje je kadrovski direktor, da ga odpusti. Tega nočemo.

Kljub trenutnim negotovostim zaradi pandemije trendi kažejo, da se bo farmacevtska industrija še razvijala. Zdravstveni sistemi sprejemajo varčevalne ukrepe na vseh trgih, na katerih poslujemo. Varčuje se predvsem pri zdravilih. Vlade in zdravstvene zavarovalnice v številnih državah spodbujajo uporabo generičnih izdelkov, saj so ti pri kakovostnih proizvajalcih enako učinkoviti, varni in kakovostni kot zdravila originatorjev. Uporaba generičnih izdelkov torej pozitivno vpliva na zdravstvene blagajne. Povpraševanje po njih je vse večje, saj se nekateri trgi šele razvijajo. Finance