Potem pa pride na vrsto Milan Krek in nam povsem resno in zaskrbljeno pojasni, da število okuženih v zadnjih dnevih in tednih počasi pada, a da opažamo tudi rast. In pa še, da ima Slovenija v Evropi bolj blage ukrepe. Za božjo voljo, pa kaj ta človek jemlje? Morda bi še nam, navadnim občanom, kaj dal, da bi lažje preživeli to, da nam pada in raste hkrati, ter da je dejstvo, da bodo otroci kmalu že štiri mesece (!) zunaj šol, blažji ukrep.

Kje si, Jelko? Žal nam je za vse zbadljive zapise v tej rubriki. Iskreno se kesamo. Pridi nazaj!