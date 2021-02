Cesta dveh cesarjev: Nelegalna deponija še ni očiščena

Nekdanji solastnik podjetja Avtodeponija bi moral po sklepu okoljskega inšpektorata do začetka decembra odstraniti odpadke na nelegalni deponiji ob Cesti dveh cesarjev, kjer je lani dvakrat zagorelo. Tega ni storil, zato so mu postavili nov rok za izpraznitev, če tega ne bo storil, pa bodo naročili odvoz odpadkov in stroške poskušali izterjati.