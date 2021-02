»Naša želja je, da pripravimo ustvarjalno drzen in čudovit festival, čeprav se bo njegova predstavitev vsaj to leto zdela malo nedomača. Oblika bo morda drugačna, vendar pa bo naš program tako vznemirljiv, kot je bil doslej,« je pred začetkom mednarodnega filmskega festivala v Rotterdamu (IFFR) napovedala Vanja Kaluđerčić, filmska menedžerka iz Pulja, ki je mesto direktorice tega prestižnega festivala prevzela lani. In takoj naletela na krizno upravljanje oziroma pandemijo koronavirusa. Z njo je povezana tudi drugačna forma, o kateri je govorila, saj so se organizatorji odločili, da bo letošnji festival, ki se je uradno začel včeraj, potekal v hibridni obliki oziroma kombinaciji dogodkov v živo in na spletu ter v dveh delih.

V prvem delu, ki ga je uradno odprl film Riders of Justice z evropskim igralcem leta Madsom Mikkelsenom, bodo predstavljeni filmi iz tekmovalnega programa, potekal pa bo do 7. februarja, ko bodo na slovesni prireditvi podeljene tudi glavne nagrade. V prihodnjih mesecih bo sledilo še več spremljevalnih dogodkov, nakar se bo festival z drugim delom nadaljeval 2. junija, ko bo čas za filme obetavnih filmskih ustvarjalcev v sekciji Bright Future pa tudi praznovanje jubilejne, 50. obletnice festivala.

Svetovne premiere in pogovori V glavnem tekmovalnem programu, kjer se filmi potegujejo za nagrado tiger, je 16 naslovov, od katerih jih bo 14 prikazanih premierno. V tekmovalni sekciji Big Screen, s katero želijo organizatorji zbližati umetniško in neodvisno kinematografijo z mainstreamom, je pristalo 14 filmov, v netekmovalnem programu oziroma sekciji Limelight pa bo na ogled 13 filmov, ki so festivalske premiere praviloma že imeli, kot je na primer drama Jasmile ŽbanićQuo Vadis, Aida?. Obiskovalci festivala, ki bi si v normalnih razmerah filme ogledali v kinu, bodo letos morali na splet, vendar pa izbor filmov v Rotterdamu v nasprotju z marsikaterim drugim spletnim festivalom ne bo pretirano skrčen. Žal pa tudi ne na voljo gledalcem, ki med festivalom ne bodo na Nizozemskem, saj zunaj države ogled ne bo mogoč. Danski črni komediji Riders of Justice, ki bo odprla festival, bodo v glavnem tekmovalnem programu, ki je tudi najbolj zanimiv za širše občinstvo, sledili filmi iz Evrope in Bližnjega vzhoda do Azije in obeh Amerik, med projekcijami pa bodo s spletnim prenosom v živo potekali pogovori s priznanimi filmskimi ustvarjalci in igralci. Oziroma ustvarjalkami in igralkami, kakršni sta režiserka Kelly Reichardt, ki je posnela enega najboljših filmov minulega leta, vestern Prva krava, ter francoska igralska legenda in ena od muz danskega režiserja Larsa von Trierja Charlotte Gainsbourg.