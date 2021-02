Zakaj torej predsednik vlade RS, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter minister za zdravje takoj ne skličete izredne seje pristojnega organa in skupaj s stroko skušate ugotoviti, zakaj prihaja do novih okužb v domovih starejših?

Ne zapirajte šol otrokom, ki pouk, druženje in socializacijo potrebujejo. S tem povzročate nove medgeneracijske spore, saj starši in otroci zdaj obtožujejo starejše, češ da so oni krivi, da ne smejo v šolo. Si resnično želimo takšno družbo, ki bo imela odklonilen odnos do starejših? Bomo mlade vzgajali tako, da so starejši krivi, da ne smejo v šolo, ali jih bomo učili empatije, spoštovanja in medgeneracijske solidarnosti?

Pozivamo najbolj odgovorne, da prisluhnete strokovni skupini, državljanom, staršem in otrokom. Preverite predlog, da samo zaradi okužb v domovih starejših v regiji ne bi zaprli vseh osnovnih šol za otroke v tej regiji!

Biserka Marolt Meden

predsednica Srebrne niti