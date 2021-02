Za mater ali očeta teorij zarot se šteje uboj ameriškega predsednika J. F. Kennedyja leta 1963. Po njem se je v ZDA začelo krepiti nezaupanje v uradne institucije, posledično se je razmahnilo zarotniško teoretiziranje tja do »chemtrailov« in se prek globalizacijskih mehanizmov razširilo po svetu.

A reči, da so se zarotniškega teoretiziranja domislili v ZDA, bi bila ogromna netočnost. Ogromna vsaj šest milijonov Judov, kolikor jih je izgubilo življenje v holokavstu, na katerega žrtve je svet obhajal spominski dan minuli teden. Kajti najvplivnejša in najpogubnejša teorija zarote vseh časov je brez konkurence teorija o judovski zaroti. S Protokoli sionskih modrecev na čelu.

Protokoli naj bi povzemali pogovore in razprave judovskih voditeljev na tajnem sestanku, na katerem naj bi se domenili, kako prek razbijanja držav, povzročanja nemirov, vplivanja, lobiranja, investiranja in obvladovanja medijev (tedaj predvsem tiska) in z usklajenim delovanjem Judje zavladajo svetu. Protokoli so bili vrhovna inspiracija Hitlerju in nacionalsocialistom, vendar še zdaleč ne priljubljeni zgolj v Nemčiji. Antisemitizem je bil občeevropski sentiment, Protokoli pa obča uspešnica. V ZDA so na primer navduševali Henryja Forda.

Gre za knjigo, ki je izšla leta 1903 v Rusiji, izdal pa jo je Pavel Kruševan, ruski desni nacionalist in antisemit, ki je s svojim pisanjem v časopisu taistega leta 1903 neposredno zanetil pogrom v Kišinjevu v današnji Moldaviji. Ker naj bi potrebovali njuno kri za svoj ritualni obred, je mestne Jude obtožil dveh ločenih smrti, katoliškega fanta in dekleta, ki je naredilo samomor. Posledica je bila petinštirideset ubitih Judov v eni noči.

Zastrupljevalci vodnjakov

Zaradi obtoževanja za smrt Jezusa, vztrajanja pri lastnih verskih dogmah ter življenjskih praksah so Jude napadale krščanske skupnosti po vsej Evropi, skozi stoletja oziroma davno pred Protokoli. Obtožbe, da obredno ubijajo krščanske otroke, so srednjeveški standard, kot da so povzročitelji kuge, ker naj bi (spet zarotniško) zastrupljali vodnjake. Zaradi pripisanega jim izdajstva Jezusa so morali stoletja živeti s stigmo zahrbtnežev. A kot v svoji knjigi o Protokolih pravi Wolfgang Benz, nemški zgodovinar in raziskovalec antisemitizma, se je v srednjem veku Judom nasprotovalo na zgolj verski osnovi. Človek se je lahko rešil tako, da se je prekrstil, medtem ko je bil antisemitizem konec 19. stoletja že rasističen. Leta 1882 je bil v Dresdnu prvi protijudovski kongres, na katerem je bilo med drugim ugotovljeno, da so Judje »biološki tujek«.

Konec 19. stoletja so se namreč Judje začeli javno in politično emancipirati, s čimer so dodatno podžgali antisemitska čustva okolice. Prvi sionistični kongres se je v Baslu (prej si ga na Dunaju in v Münchnu niso upali organizirati) zgodil leta 1897. In v Baslu je bil res sprejet programski dokument, Baselski program, ki pa ni bil prav nič tajen, ampak je javno predvidel judovsko državo, ki se je kot Izrael kasneje res zgodila. Iz Basla je tudi zastava z modro progo na beli podlagi in z davidovo zvezdo.

Baselski dokument velja za najbolj verjetno inspiracijo in motiv za nastanek Protokolov. Leta 1935 se je v Bernu zgodil svetovno znan proces s številnimi tujimi pričami, na katerem so bili spoznani za ponaredek oziroma šund. A njihov dejanski avtor ni znan. Prevladujoča razlaga je, da so kot kompilacija več literarnih del iz tistega časa nastali v pariški izpostavi tajne ruske caristične policije.