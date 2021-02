Bogatenje Blairovih: sin že bogatejši od očeta

Tony Blair je bil deset let britanski premier. Štirinajst let po odstopu imata z ženo Cherie nepremičninski imperij hiš in stanovanjskih blokov, vreden okoli 43 milijonov evrov. Najstarejši od njunih štirih otrok, sin Euan Blair, naj bi imel pod palcem skoraj dvakrat več: dobrih 82 milijonov evrov.