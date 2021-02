Kot so sporočili iz vesoljska centra, so med letom zaznali nenormalno delovanje. Vzrok napake preiskujejo. Po podatkih podjetja i-Space bi lahko 20 metrov visoka raketa v nizko Zemljino orbito ponesla do 300 kilogramov tovora. Kaj naj bi danes ponesla v vesolje, ni znano, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

To je bila druga izstrelitev rakete tega tipa. Ob prvi izstrelitvi julija 2019 je v obrito uspešno ponesla amaterski radijski satelit. Takrat so izstrelitev razglasili za mejnik za kitajsko zasebno vesoljsko industrijo.