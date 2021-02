Opozoril je pomanjkanje vodstvenih izkušenj Graha Whatmougha. Med razpisnimi pogoji za novega generalnega direktorja je namreč zahtevanih tudi najmanj deset let delovnih izkušenj in usposobljenost za organiziranje in vodenje večjih organizacijskih sistemov. »Kaj to je, se ve, ker je natančno določeno v 55. členu zakon o gospodarskih družbah,« je v zapisu na facebooku zapisal Kadunc.

Izpostavil pa je tudi vodenje sej nadzornega sveta. »Ker ne gre za poraz, ampak odločitev članov programskega sveta, da zaupajo mandat vodenja človeku, ki še ni nikoli nič vodil. Razen 29 sej nadzornega sveta. Pa do oddaje vloge tudi tega ni počel tri leta, kar je pogoj,« je sporočil.

Kadunc je sicer za STA pojasnil, da ima po prejemu obvestila o neizbiri 15 dni časa za pritožbo, na katero so se začeli pripravljati. »Zakone je treba spoštovani tako, kot so zapisani, in da je tukaj dosti jasna dikcija. Če se motim, bo povedalo sodišče,« je dejal. Dodal je, da se pričakuje najmanj izpolnjevanje formalnih pogojev.

Programski svet je minuli ponedeljek za novega generalnega direktorja javnega zavoda imenoval predsednika nadzornega sveta Andreja Graha Whatmougha. Zanj je glasovalo 18 od 28 programskih svetnikov. Njegova protikandidatka v drugem krogu, direktorica TV Slovenija Natalija Gorščak je prejela devet glasov. Kadunc je sicer v prvem krogu prejel šest glasov.

Imenovanje novega generalnega direktorja RTV Slovenija je potrebno, ker se Kaduncu aprila izteče mandat. Mandat generalnega direktorja sicer traja štiri leta, izbrani kandidat pa ga bo nastopil 25. aprila.